Конференция и Премия «Качество обслуживания и права потребителей»

Мероприятие ознаменовалось обсуждением главных трендов ритейла, рынка потребления и дизайна. На одной площадке собрались эксперты ведущих компаний, среди которых FABERLIC, Международная логистическая компания СДЭК, Оптика для детей и подростков БИНОККИО, сеть салонов БИНООПТИКА, Бренд nutribullet, Игорной зоны «Красная Поляна», ВсеИнструменты.Ру, СберМаркетинга, БК «Лига Ставок» для обсуждения самых актуальных вопросов.

Высокое качество сервиса, стремление удовлетворить запрос каждого клиента и индивидуальный подход - отличительная черта успешной компании и одна из основных задач LG Electronics. «Программа «Управление графиком выездных заявок клиентов» — первая программа, внедренная в российской электронной сервисной индустрии - оптимизировала организацию ремонта на дому за счет модификации внутренних процессов. Благодаря таким удобствам, клиенты все чаще обращаются к нам. Такое отношение формирует лояльность», - Сергей Соколан, Директор сервисного департамента LG Electronics.

Рост клиентского спроса обусловлен качеством обслуживания. "В рамках программы «Детское право» наши специалисты адресно сопровождают семьи с тяжелобольными детьми по юридическим, медицинским, социальным и другим вопросам, которые связаны с поддержанием здоровья ребенка. Такой вектор на пациента центричность - это будущее в развитии системы ОМС, где независимый страховщик комплексно занимается защитой здоровья своего клиента по широкому кругу вопросов качества и доступности медицинской помощи - от профилактики до лечения и последующей реабилитации". Прокомментировал Генеральный директор ООО «АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков.

Победителями Премии «Качество обслуживания и права потребителей» стали: Международная логистическая компания СДЭК, сеть фитнес клубов CROCUS FITNESS, LG Electronics, Всеинструменты.Ру, Inforce, Divan BOSS, Много Мебели, МОСКВАРИУМ, сеть магазинов УЛЫБКА РАДУГИ, АльфаСтрахование – ОМС, Кантата, БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИГА СТАВОК», игорная зона «Красная Поляна», Миксит, ООО «Бьюти инновации», бренд LIFECODE, Химчистка BIANCA, ПАО Банк «ФК Открытие», ООО СК «Сбербанк страхование», Страховой дом ВСК, АО «СОГАЗ», Оптика для детей и подростков БИНОККИО, сеть салонов БИНООПТИКА, Бренд nutribullet, дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД», Сеть супермаркетов ДА!, FABERLIC, компания «Десант здоровья», бренд Meine Liebe, сеть фитнес-клубов XFIT в России формат XFIT Point, Бренд «G-Drive», товары под собственной торговой маркой в кафе и магазинах сети АЗС «Газпромнефть», Программа лояльности «нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть», компания «Кухонный Двор», IDF Eurasia, Первая профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА, ПАО «Совкомбанк», ГК ЕЮС, сеть семейных фитнес-клубов С.С.С.Р, санаторно-курортный комплекс Bridge Resort, АО «Нэфис Косметикс», парк-отель «Орловский», ООО «СК «Ингосстрах-жизнь» «ФАСОЛЬ»-франчайзинговая программа МЕТРО, АО «Финам», семейный клуб CROCUS FITNESS СИРИУС, автомойки самообслуживания ALLES, ООО «Байкал-Сервис ТК», международный онлайн университет инвестиций Юлии Кузнецовой, проект «Московский постамат», координируемый Агентством инноваций Москвы, АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

Награды удостоились победители Премии DIGITAL RETAIL & SERVICES, которая проводится в рамках Премии «Качество обслуживания и права потребителей». Цель мероприятия – освещение лучших проектов цифровой среды. Лауреатами стали: ПАО Банк «ФК Открытие», Международная логистическая компания СДЭК, Торговая сеть «Пятёрочка».