Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атак ВСУ в Херсонской области и ЛНР

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о ходе проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, на Купянском направлении бойцы ВСУ вместе с иностранными наемниками в течение суток вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской народной республики. «Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что в ходе боевых действий уничтожено около ста украинских военнослужащих и наемников.

Сообщается, что на Красно-Лиманском направлении противник пытался наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР; все атаки были отражены. «В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — отмечается в сводке оборонного ведомства.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции», — указывается в пресс-релизе.

В районе населенного пункта Новоселка (ДНР) уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»; средствами ПВО под Новой Каменкой Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Отмечается, что за сутки было перехвачено 14 снарядов систем HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки, Отрадокаменки и Корсунки Херсонской области, а также Старогнатовки, Грузско-Ломовки и Донецка (ДНР).

Сообщается, что ВСУ продолжили провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции: в течение суток по ЗАЭС было выпущено семь крупнокалиберных снарядов из подконтрольного Киеву района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области. «Ответным огнем российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме», — подчеркивается в сообщении Минобороны РФ.