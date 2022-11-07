Молодежь — в инженеры

Россия делает ставку на достижение технологического суверенитета. Большую роль в данном контексте будут играть молодые инженеры, потребность в которых фиксируется в самых разных экономических секторах.

Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев заметил, что в стране появился запрос на раннюю подготовку инженерных кадров, и он активно поддерживается профильными министерствами. Ведь данное направление развития критически важно для будущего России.

Статья по теме: ДГТУ подготовит востребованных инженеров для реальной экономики

От школьника до молодого специалиста

Те заделы, которые имеются у РФ по ряду направлений, в том числе — в области вооружений, не могут эксплуатироваться бесконечно. Нужны новые инженерные кадры. «Многое зависит от науки, образования и от того, кто из молодых людей выберет себе соответствующий профиль ЕГЭ, как в дальнейшем сложится их судьба», — заметил Владимир Гутенев в ходе сегодняшней пресс-конференции «Роль молодых инженеров в обеспечении технологического суверенитета России».

Он напомнил, что Союз машиностроителей России с большим вниманием относился к формированию молодежной политики. Некоторые всероссийские мероприятия, которые патронирует организация, стали уже традиционными и проходят из года в год. В их числе крупнейшая негосударственная школьная олимпиада «Звезда», которой была дана высокая оценка со стороны президента Владимира Путина. Другой важной инициативой стали «Дни без турникетов», в рамках которых выпускники школ, а также их родители приходят на различные предприятия и знакомятся на месте с производством.

«Мне хотелось бы отметить, что олимпиада “Звезда” объединяет не только школьников. Сергей Шойгу в свое время принял решение, что многие кадетские корпуса также могут принять в ней участие. Замечу, что по удельному весу победителей на протяжении всех последний лет лидировал Пансионат воспитанниц Минобороны», — подчеркнул глава думского комитета.

Кроме того, продолжается работа и в рамках различных международных мероприятий, которые также активно поддерживаются главой государства. В качестве примера можно привести Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», участниками которого стали более 15 тысяч молодых специалистов, учёных, студентов и аспирантов из 400 промышленных компаний и 85 вузов.

Особо первый вице-президент «СоюзМаша» акцентировал внимание на том, что участники «Инженеров будущего» представляли 73 государства. «Это наглядно подтверждает, что попытки изолировать нашу страну абсолютно провалились», — констатировал Владимир Гутенев.

Получать надо не только дипломы, но и навыки

Еще одно интересное для будущих инженеров мероприятие пройдет уже в этом месяце: с 9 по 10 ноября свои двери откроет Всероссийский форум «Научно-технологическое развитие и задачи глобального лидерства», который пройдет на базе Московского авиационного института (МАИ).

«Задачи научно-технологического развития и глобального лидерства тесно связаны между собой. Невозможно обеспечить научно-технологическое развитие, если вы не ориентированы на конкурентоспособность продукции на мировом рынке. В этом смысле я активный сторонник того, что нужно формировать новую среду взаимодействия между индустрией, системой образования и научным сообществом. Чтобы создавалась почва и основа для конкурентоспособности нашей экономики», — указал ректор МАИ, член бюро Союза машиностроителей России Михаил Погосян.

Он отметил, что вопрос, связанный с подготовкой кадров, является одним из ключевых. Сегодня идет настоящая борьба за молодые таланты. Проведение различных молодежных мероприятий помогает показать перспективы, которые есть у молодежи в различных отраслях.

«МАИ формирует площадку не только для подготовки студентов, но и нацелен на комплексные программы повышения квалификации. У нас уже есть ряд проектов с “Ростехом”, с “Роскосмосом”. И привлечение молодых сотрудников предприятий, студентов разных курсов для решения конкретных задач — это тот тренд, который дает заметные результаты. Конкурс в МАИ регулярно растет. Мы предлагаем получить не только диплом, но и практические навыки в рамках реализации совместных проектов, долгосрочные перспективы развития», — подчеркнул Михаил Погосян.

«Мы сейчас находимся в начальной точке формирования новых приоритетов для молодежи, и это вызвано отнюдь не возможностью получить бронь на предприятиях ОПК, а пониманием того, какие знания будут востребованы, какие знания будут конкурентоспособны. И это инженерные звания», — подтвердил Владимир Гутенев.

«У современной молодежи есть мотивация. В последнее время приоритеты технологической независимости повысили престиж инженера, многие действительно заинтересованы в реализации новых проектов, а не только в карьерном росте. Мы видим, что уровень среднего балла ЕГЭ в МАИ за последние 5-6 лет вырос на 15 баллов. К нам приходят мотивированные ребята. Молодежь чувствует потребность в разработках», — заключил Михаил Погосян.