Московская компания разработала элемент для умной системы контроля за скотом - Овчинский

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы запустит серийное производство компонентов для системы контроля за состоянием крупного рогатого скота «Умная ферма». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Умную ферму» разработали специалисты Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».

«В этом году на заводе «Протон» начнут производить линейку компонентов для «Умной фермы», которая позволит следить за здоровьем животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов. Система, предложенная российскими учеными, прошла испытания в реальных условиях, ее тестировали в течение 1,5 месяца на ферме в Свердловской области», – рассказал Овчинский.

Контроль за животными производится за счет капсулы с датчиками в желудке скота. Также в систему входит датчик хромоты, который следит за его передвижением с помощью модуля навигации. Важно, что животное при этом не испытывает неприятных ощущений.

Система «Умная ферма» будет стоить существенно дешевле зарубежных аналогов, рассказали разработчики. Она поможет оптимизировать затраты фермеров, повысить удои от каждой коровы на 2-3 литра в день и контролировать качество молока.

«В итоге в серийное производство мы будем выводить базовые станции с усиленной защитой от пыли и влаги, потому что на ферме повышенная концентрация различных загрязнений. После испытаний мы решили выпускать компоненты для устройства на заводе «Протон», так как на протяжении многих лет сотрудничества предприятие демонстрировало профессионализм и выполняло работу качественно», – отметил сотрудник Центра компетенций НТИ «Сенсорика», ассистент Института микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ Владимир Жмылев.

Систему разработали в конце прошлого года. Перед тестированием в реальных условиях она прошла все необходимые экспериментальные процедуры. Испытания на ферме помогли ученым доработать ее функционал для точной оценки работоспособности и качества связи с базовой станцией. В эксперименте участвовали восемь коров.

«В этом году одно из ведущих предприятий по разработке и выпуску радиоэлектронной аппаратуры и информационно-вычислительных систем – завод «Протон» – отметило 50-летие. В начале 2023 года завод планирует расширить производство в 1,5 раза: на площадке «МИЭТ» особой экономической зоны Москвы введут в эксплуатацию новый производственный комплекс площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. Там разместятся научные и производственные участки предприятия», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Среди заказчиков «Протона» такие крупные компании, как «Конструкторское бюро приборостроения», «Казанский вертолетный завод», «Курганмашзавод», «Омсктрансмаш», НПО «Базальт», Вологодский оптико-механический завод и Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения.