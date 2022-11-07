Москва предоставит землю в аренду по льготным ставкам 32 компаниям со статусом промкоплексов и технопарков - Ефимов

Социально значимые компании со статусами промкомплексов и технопарков Москвы смогут арендовать землю для производства по льготным ставкам – 0,3% и 0,01% от их кадастровой стоимости. Такую меру поддержки получат 32 предприятия. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичным предпринимателям доступен широкий набор мер поддержки от города. Для организаций, имеющих статус технопарков или промышленных комплексов, с 2016 года действует пониженная ставка на аренду земли – 0,01 процента и 0,3 процента от кадастровой стоимости соответственно. На данный момент такими льготами пользуются 32 компании. Они арендуют 48 участков общей площадью почти 78 гектаров», – рассказал вице-мэр.

Льготу могут получить предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях, сроком на 10 лет. К таким сферам относятся, например, в пищевая промышленность, фармацевтика и машиностроение.

«В прошлом году город предоставил льготу на аренду почти 12 гектаров земли восьми компаниям со специальными статусами, а в этому году – шести предприятиям для 10 участков площадью 5,8 гектара», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.