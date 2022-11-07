На рынке алкогольной продукции появились «убийцы Ягермайстера»

ООО «Калужский ликеро-водочный завод “Кристалл”» (КЛВЗ) начал поставки в розничные сети травяных ликеров собственной разработки Alter Heiler и Konig Heiler, которые по своим органолептическим качествам способны замесить бывшего лидера сегмента — немецкий биттер Jägermeister.

«Еще в 2019 году мы начали разработку собственной рецептуры и подбор трав в более чем 10 российских регионах, с географией от Алтая до Дагестана. Но вывод продукта на рынок пришлось отложить из-за пандемии COVID. С ноября мы расширяем эксклюзивные поставки Alter Heiler в сеть магазинов “Красное и Белое”, а также поставки бренда Konig Heiler для сетей “Пятерочка”, “Верный” и нескольких крупных дистрибьюторов в регионах России», — приводит пресс-служба компании слова учредителя КЛВЗ «Кристалл» Павела Победкина.

Новые продукты КЛВЗ, которые на предприятии уже назвали «убийцами Ягермайстера» – являются итогом тщательной рецептурной селекции. К примеру, в состав Alter Heiler входят более 50 компонентов, от корня женьшеня и шафрана до лаванды и кардамона. «Благодаря импортозамещению себестоимость российских травных ликеров (и, соответственно, их розничная цена) примерно в 2,5 раза ниже, чем у немецкого аналога — Jägermeister. При этом все травы отражены на контрэтикетке. На немецком продукте указано лишь их количество», — отметил автор «1-го Образовательного алкогольного канала» Игорь Черский.

Напомним, что ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов заявлял в СМИ о планах Jägermeister остановить поставку своей продукции в Россию, из-за чего запасов немецкого ликера у российских дистрибьюторов хватит лишь на полгода, если не учитывать возможности поставок по схеме параллельного импорта.

По оценочным данным, годовые объемы реализации Jägermeister в России в 2021 году составляли около 300 000 декалитров, но в текущем году они заметно сократились. В тоже время КЛВЗ планирует увеличить свое производство биттеров с 5000 декалитов в октябре 2022 года до 25 000 — 30 000 декалитров к январю 2023 года.

Таким образом, годовой объем выпуска новой продукции прогнозируется на уровне 300 000 — 360 000 декалитров. Таким образом, уход Jägermeister из России будет с избытком замещен производством отечественных биттеров.

Российские биттеры пока разливаются в бутылки объемом 0,5 и 0,25 л, но к началу 2023 года производитель обещает дополнить линейку новыми форматами – 0,1 и 0,7, а также 1 л. Стоит отметить, что в последнее время Калужский «Кристалл» выпускал исключительно водочную продукцию.