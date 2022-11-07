Нефть: не танкер, а буксир

В пятницу, когда Московская биржа была закрыта по случаю выходного дня, резко взлетели цены на нефть, в моменте уходя в район $99 за баррель. Поводом для этого послужила информация, что Китай смягчит применяемые ограничительные меры при заболеваниях коронавирусом. В выходные эта информация была опровергнута, но нефть сегодня с утра падает меньше, чем выросла в пятницу. За бочку дают чуть менее $98.

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