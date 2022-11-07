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Нефть: не танкер, а буксир

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
7 ноября 2022, 12:35

Удорожание нефти и некоторые признаки улучшения геополитического фона взывали уверенный рост рублевых активов в понедельник с утра

Коллаж: Тамара Ларина