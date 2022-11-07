Объем торговли между Россией и КНР по итогам октября превысил $17,6 млрд

По итогам десяти месяцев этого года товарооборот России и Китая достиг почти $154 млрд, что на 33% больше, чем в том же периоде прошлого.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, за январь-октябрь экспорт в РФ из Китая составил около $59,6 млрд, что на 12,8% больше прошлого аналогичного периода. За это же время импорт товаров и услуг из России увеличился в полтора раза, до $94,3 млрд.

По итогам октября объем торговли между РФ и КНР составил более $17,6 млрд. На долю российского экспорта пришлось $7,4 млрд, на долю китайского импорта — $10,2 млрд.

Большую часть экспорта из РФ составляют нефть, природный газ и уголь, а также медь, медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР поставляет в Россию широкий перечень товаров, значительную долю среди которых составляют смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, а также игрушки, обувь, автомобили и компьютеры.

Страны планируют довести объем товарооборота до $200 млрд по итогам всего 2022 года.