Опрос выявил, как частичная мобилизация и санкции сказались на малом бизнесе в России

Большинство предпринимателей в РФ сумели приспособиться к западным санкциям и смогли продолжить работу в новых условиях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в октябре аппаратом института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Уточняется, что 74% опрошенных представляют микробизнес, 21% относится к малому бизнесу, 3,4% — к среднему и 1,6% — к крупному.

«Если 10,5% опрошенных заявили, что не смогли справиться с последствиями санкционных ограничений, то 16,3% не заметили их вовсе. 55,4% полностью адаптировались или продолжают адаптацию к западным санкциям. То есть большая часть сообщества выдержала последствия санкций», — указывается в результатах опроса, в котором участвовали 5 760 предпринимателей из всех регионов РФ.

Согласно данным исследования, частичная мобилизация не затронула 66% коллективов; какую-то часть сотрудников мобилизовали у 34% респондентов. При этом более чем половина из тех, у кого сотрудников мобилизовали, рассказали, что замещение этих сотрудников не потребовалось либо замена была найдена очень быстро. Пока не смогли найти замену 19% респондентов.

Свыше 60% предпринимателей назвали основной проблемой бизнеса спад внутреннего спроса. Около четверти (26%) признались, что не сумели отыскать аналоги критически важным зарубежным продуктам или сервисам, которые более не поставляются в РФ. Тем не менее, подавляющая часть респондентов все же смогла найти новых поставщиков таких же продуктов.

Относительно оценки состояния собственного бизнеса только 6% респондентов отметили, что «бизнес пришлось или вскоре придется закрыть». «По остальным — ситуация ухудшилась, но контролируется. Так, больше 9% сохраняют стабильное увеличение выручки. 30,4% заявили, что выручка упала, но подконтрольно, 27% — отмечают «серьезный спад», 7% — "кризис"», — говорится в материале.

В числе самых эффективных принятых мер поддержки предприниматели назвали мораторий на проверки, снижение ставок упрощенной системы налогообложения (УСН) и имущественного налога в регионах, льготные кредиты для МСП или системообразующих компаний, а также приостановку ввода новых требований по маркировке товаров. Среди наиболее желаемых будущих мер поддержки — списание части налогов, снижение страховых взносов до 15% со всего объема зарплаты, более доступные оборотные кредиты и заморозка тарифов естественных монополий.