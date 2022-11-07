Песков оценил возможность возобновления переговоров Москвы и Киева

Россия открыта к переговорам с Украиной, однако в нынешних условиях Москва не видит возможности для них из-за позиции Киева, официально отказывающегося от диалога с российской стороной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано — то есть обращено в закон — непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — цитирует Пескова РБК.

Отвечая на вопрос журналистов о появившейся в западной прессе информации о том, что Вашингтоне в частном порядке призывают Киев продемонстрировать открытость к переговорам с Москвой, представитель Кремля отметил, что на данный момент комментировать эти публикации было бы нецелесообразно. «Мы не знаем, так это или не так. Есть и правдивые сообщения [в СМИ], но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией <...>. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Авторы материала поясняют, что это является «попыткой обеспечить поддержку киевского правительства другими странами», поскольку отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой вызвал серьезную обеспокоенность в ряде стран Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику.