Премия и Конференция Best For Life Design

Мероприятие было посвящено освещению актуальных трендов пространства эстетики и современного бизнеса.

Как создать креативную образовательную стратегию и улучшить свой продукт? На этот вопрос ответили эксперты Конференции: Евгений Зеленов – главный архитектор концептуального отдела Genpro, Александра Королькова – арт-директор Paratype, Буляш Тодаева - промышленный дизайнер, основатель Zerowaste.lab и многие другие. Мероприятие показало настоящих профессионалов индустрии дизайна и современных коммуникаций. Участники конференции не только рассказали о своих достижениях, но и поделились экспертным мнением, стратегиями, кейсами.

Лауреатами Премии Best for Life Design стали компании: Банк ВТБ (ПАО), «Ориент Хоусхолд Апплиансес» официальное представительство в России международной корпорации «Мидеа Групп Ко., Лтд.» – производителя бытовой техники Midea, Toshiba, Comfee, Центральная дирекция пассажирских обустройств-филиал ОАО «РЖД», Татьяна Генне, ООО ПСК «ФОРТИС-ГРУПП», компания De`Longhi, ​​Руководитель дизайн - студии Nobbey Валерия Редя, ГК «Гранель», Hansa Group, Оптика для детей и подростков БИНОККИО, сеть салонов БИНООПТИКА, ODINGENIY, METROPOLIS, STONE HEDGE, Divan BOSS, Touch Instinct, «Галс-Девелопмент» и элитный коттеджный поселок «Березки River Village», G-Drive кафе – Выход за пределы АЗС сети «Газпромнефть», международная логистическая компания СДЭК, компания OMOIKIRI, парк-отель «Орловский», ПАО РОСБАНК, ООО «УГМК ЗАСТРОЙЩИК», проект СТК «Шерегеш».

Как объединить в себе несколько концепций дизайна? Об этом рассказала руководитель дизайн - студии Nobbey Валерия Редя: «Перед нами была поставлена задача создания интерьера общественных пространств для Клубного дома Full House девелопера Sezar Group. Проект позиционируется в не характерном для рынка жилой недвижимости сегменте — «клубный дом бизнес-класса». Устоявшихся критериев и стандартов отделки не было — их было важно сформировать, выдержав единый узнаваемый дизайн-код проекта и заданные бюджетом ограничения. Результатом работы стало роскошное камерное пространство, собранное из множества нюансных сочетаний, с идеальным композиционным равновесием. Витражи, колонны, насыщенность интерьера декоративными элементами формируют атмосферу торжественности, возвышенности места».

В визуальных коммуникациях важно привлечение новых экспертов, специалистов в этой сфере. Именно поэтому заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов рассказал о том, как создавать профессиональное пространство. «Для работы над проектом MYPRIORITY Dubrovka мы привлекли ведущих архитекторов и ландшафтных дизайнеров, чтобы создать гармоничное пространство с единым дизайн-кодом, концептуальным благоустройством и собственной инфраструктурой. Высотные здания комплекса образуют ансамбль, который станет новой архитектурной доминантой района».

Гармония окружающего пространства – один из лидирующих факторов в развитие бизнеса. Компания «Метрополис», являясь генеральным проектировщиком Московского Клинического Научного Центра имени А. С. Логинова, гордится, что проект задает новый уровень государственного медучреждения в центре которого человек – будь то пациент, врач или персонал. Здесь, помимо высокого уровня оказания медицинской помощи, гармонично сочетается архитектура, дизайн интерьеров, самые современные инженерные системы, оборудование и цифровые технологии, а также комплексный проект благоустройства прилегающей территории.

Качество и эстетика в каждой детали – это то, о чем рассказал Шигаев Константин Сергеевич, руководитель отдела брендов и рекламы. «Команда профессионалов поставила амбициозную цель сделать лучший диван в мире: красивый, качественный, недорогой и доступный большинству семей. Сейчас DIVAN BOSS выпускает уникальную, запатентованную линейку мебели под одноименном названием. Диван BOSS придуман в Испании, сделан в России».

Иоспа Анна Аркадьевна PR-директор СДЭК рассказала о важности коммуникации с клиентом. “Потребителя не удивить просто хорошим продуктом. Чтобы привлечь внимание, важно действовать смело, иногда дерзко. Так мы поступили с «Посылочкой», запустив рекламную кампанию с комплексом нестандартных решений: стикеры, которые разобрала вся «e-com тусовка» Москвы, комиксы, которые репостились в соцсетях, и другие классные штуки. Продажи увеличились больше, чем в 2 раза за рекордно короткие сроки!”.

Как соединить технологичный продукт с дизайном? Ван Чжаолэй, Генеральный директор ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» официального представительства в России международной корпорации «Мидеа Групп Ко., Лтд.» производителя бытовой техники брендов Midea, Toshiba, Comfee помог нам в этом разобраться. «Мы счастливы, что сразу два бренда бытовой техники Midea и Toshiba, принадлежащих международной корпорации Midea Group, победили в двух номинациях Best For Life Design Award 2022. Стиральные машины серии Lunar и микроволновые печи серии Venеra заслуженно получают премию, и мы рады предоставлять нашим потребителям новые продуктовые решения, как с точки зрения дизайна, так и инноваций. Дизайн и инновации – это два основополагающих кита, на которых базируются все продукты группы. Дизайн дарит пользователю то самое чувство «дома» и приносит радость от ежедневного пользования продуктом, в то время как инновации позволяют управлять бытовой техникой из любой точки мира. Технологии берут ежедневные дела на себя, высвобождая время для действительно самого важного: семьи, друзей, любимого дела».

Устойчивое развитие в дизайне и бизнесе. Именно это презентовала Компания – партнер Премии и Форума Best for Life Design «Кубань-Вино» : «Рады выступить партнером премии Best For Life Design Award 2022. Для нас важно поддерживать масштабные и общественно значимые события, которые создают условия для устойчивого развития страны. Именно такие перспективы на глобальном уровне и являются существенным вкладом в расширение охвата социальной платформы».

Экология превыше всего. Именно этим тезисом руководствуется Нунэ Мовсесян, основатель Торгового Дома Мирупак. «Качественный товар – это, в первую очередь, экологичное производство. Абсолютно безвредные крафтовые пакеты, которые разлагаются быстро и без выделения вредных веществ. Мы рады, что в этом году наша компания участвует в таком мероприятие. Это несомненно подчеркивает верную траекторию нашего производства».

Организатором Best for Life Design является SP GROUP. Приоритетной задачей компании является исследование социально-экономических проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

Мероприятие прошло при взаимодействии с Агенством – партнером pronline.ru .