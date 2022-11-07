Продажи легковых машин и LCV в России упали почти на 63%

Продажи легковых машин и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в октябре 2022 года сократились на 62,8% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом месяце было продано около 45,23 тыс. машин.

Уточняется, что в период с января по октябрь текущего года было реализовано 502 474 автомобиля, что ниже показателя за тот же период 2021 года на 60,8%.

В конце октября стало известно, что южнокорейский автопроизводитель Kia допускает возможность ухода с российского рынка. Как заявил в интервью с Bloomberg исполнительный директор автоконцерна Ву Чжон Чжу, волатильность в РФ в 2023 году может усилиться. «Возможно, мы рассмотрим вариант ведения бизнеса только с послепродажным техобслуживанием, поскольку в принципе не можем поставлять туда автомобили», — заявил Чжу. Продажи Kia в РФ сократились в 2022 году почти на 65% — по всему миру показатель снизился на 4,1%. Ранее из России ушли Renault, Nissan, Mazda и Toyota. На этом фоне российский автомобильный рынок стремительно разворачивается на восток: если еще недавно доля продаж китайских машин в РФ была едва заметна, то сейчас дилеры и потребители активно учат новые, непривычные названия брендов и моделей. Еще в первом полугодии 2020 года доля китайских автомобилей в России составляла всего 3%, по итогам первого полугодия 2021-го она выросла до 6%.