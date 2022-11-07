Прогноз улучшен: ФосАгро по итогам года выпустит более 10,9 млн тонн готовой продукции

Об увеличении прогнозной оценки сообщил председатель Совета директоров компании Виктор Черепов в ходе заседания совета в четверг. Таким образом, один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений может побить прошлогодний исторический рекорд – в 2021 году ФосАгро выпустила 10,5 млн тонн продукции.

«Набранная динамика выпуска готовой продукции позволяет нам улучшить прогноз по объёмам производства по итогам года. Мы ожидаем, что в 2022 году он превысит 10,9 млн тонн – почти 5% роста год к году. Уверенные операционные результаты позволяют нам поступательно увеличивать финансирование социальных и благотворительных программ, на которые ФосАгро ежегодно направляет свыше 5 млрд рублей», - отметил Виктор Черепов, поблагодарив трудовой коллектив компании за эффективную работу и профессионализм.

Кроме того, на заседании был отмечен значительный прогресс в реализации климатической стратегии компании. Удельная эмиссия парниковых газов первого охвата снижена за период с 2018 по 2021 на 16%, в то время как валовая эмиссия за этот период сократилась на 4% при непрерывном росте производства.

На производственных комплексах реализуется комплексная корпоративная программа повышения энергоэффективности, объекты собственной генерации электроэнергии на химических производствах компании в значительной степени работают за счёт утилизации отходящего пара сернокислотных производств.

Параллельно воплощается в жизнь программа использования возобновляемых источников энергии на производственных и социальных объектах. ФосАгро активно увеличивает долю «зеленой» энергии в энергопотреблении – в прошлом году около 20% продукции горно-обогатительного комплекса выпущено с использованием энергии ГЭС.

Отдельным важным проектом компании является работа над созданием карбоновой фермы вместе с правительством Вологодской области и Российской академией наук (РАН).

Карбоновая ферма – это территория, предназначенная для мониторинга и поглощения парниковых газов. Расчетная мощность прорывного для России проекта составит 700 тысяч тонн поглощённого CO2 каждый год. Площадь может к 2028 году достигнуть 65 тысяч гектаров.

В октябре 2022 года в Вологодской области была развёрнута первая часть углеродного полигона на площади 100 га, где высадили около 110 тыс. деревьев хвойных и лиственных пород. Одновременно исследовательская работа ведётся на территории аграрных хозяйств региона. На основе «пилота» будут разработаны типовые решения для внедрения.

«Будучи обладателем статуса компании-лидера Глобального договора ООН, ФосАгро будет и далее подавать пример устойчивого развития, сочетая высокие производственные и финансовые показатели с ответственным подходом к охране окружающей среды, защите прав человека, трудовых отношений и борьбе с коррупцией», - подвёл итога заседания Виктор Черепов.