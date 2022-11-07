Сбер потребовал взыскать с британской Glencore 117 млн евро по спору о поставках нефти

Столичный Арбитражный суд принял к рассмотрению иск Сбера против британской компании Glencore Energy UK Ltd, с которой банк просит взыскать около 117 млн евро.

На карточку дела в базе документов арбитражных судов обратило внимание Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Иск был подан 31 октября, общая сумма исковых требований составляет более 7,08 млрд руб.

В определении суда уточняется, что речь идет о взыскании задолженности в 57,1 млн евро по договорам о поставке нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии, а также 57,6 млн евро по договору о поставке на границу Украины и Словакии в марте 2022 года. Кроме того, Сбер требует выплатить неустойку общим размером более 2,2 млн евро.

Предварительные слушания по спору суд назначил на 6 декабря.

Glencore Energy UK Ltd — «дочка» основанной в 1974 году швейцарской торговой компании Glencore, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов.

Отмечается, что на днях суд в Лондоне оштрафовал британскую структуру Glencore на 276 миллионов фунтов стерлингов (311 миллионов долларов) после признания вины в коррупционных преступлениях, связанных с нефтяными операциями в Африке. Расследование вело Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (UK Serious Fraud Office, SFO. По итогам расследования SFO сообщило, что ответчик через своих сотрудников и агентов передал взятки на сумму более 28 миллионов долларов за различного рода преференции, включавшие среди прочего предпочтительные сроки поставки и увеличенный объем грузов в период с 2011 по 2016 годы. На компанию наложили штраф в размере примерно половины от ее недельной прибыли — 320 млн долларов.