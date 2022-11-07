Совет директоров «Детского мира» рассмотрит вопрос о трансформации сети в частную компанию

Крупнейшая российская сеть детских товаров «Детский мир» готовится поменять статус публичной компании на частную.

Как пишет РБК со ссылкой на сообщение ретейлера, вопрос о принятии соответствующего решения будет в ближайшее время вынесен на совет директоров. Поясняется, что такой шаг связан с проблемами, с которыми сети пришлось столкнуться из-за наличия в ее капитале иностранных инвестиционных фондов, которые в нынешних условиях не могут совершать сделки на Мосбирже. «Кроме того, с учетом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов, ряд инвесторов испытывает трудности с голосованием на собраниях акционеров, что может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании, а также не позволяет распределять дивиденды без риска их блокирования на счетах типа "С"», — цитирует агентство сообщение компании.

Уточняется, что трансформация предполагает частичный переход акционеров ПАО «Детский мир» в непубличное ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в непубличную организацию. После завершения процесса реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО «Детский мир» в 2023 году «дочка» компании предложит акционерам продать акции по рыночной цене, которую определит совет директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Компания также планирует обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с просьбой предоставить разрешение на выплаты в рублях за проданные акции инвесторам-нерезидентам из недружественных государств на указанные ими счета, минуя счета типа «С».

Отмечается, что акции «Детского мира» на Мосбирже упали на новости о планах стать частной компанией на 4,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до 68,52 за руб. за бумагу. К 13:30 падение замедлилось до 3,9%, цена бумаг восстановилась до 69,6 руб. за акцию.

Группа «Детский мир» — крупнейшая российская сеть магазинов товаров для детей. В нее входят розничные сети магазинов «Детский мир», онлайн-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». В 2021 году общий объем продаж группы поднялся на 16,9% и составил 184,3 млрд рублей с НДС. Совокупный объем онлайн-продаж ретейлера в РФ вырос на 39,1%, до 54 млрд рублей, доля онлайн-продаж в России составила 30,8%. Чистая выручка сети увеличилась на 15% и достигла 164,3 млрд рублей. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта сети в РФ — 46,2% от общих продаж (+1,7 п.п. год к году).

«Детский мир» принадлежит акционерной финансовой корпорации «Система», основанной в 1993 году. В нее входят также телекоммуникационный оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм Групп». Консолидированная выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год выросла на 16% год к году и составила 802,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 69,8%, превысив 17,3 млрд руб. Выручка АФК «Система» за IV квартал 2021 года выросла на 16,7% год к году, до 225,7 млрд.