Создатель группы «Ласковый май» умер в возрасте 58 лет

Российский композитор, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет в Оренбурге.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Уралконцерт».

Уточняется, что композитор скончался у себя дома, предположительно, от сердечного приступа. «У него оторвался тромб», — рассказал агентству представитель организации.

Кузнецов был автором самого знаменитого хита группы — «Белые розы». В начале 1980-х композитор работал музыкальным руководителем в детском доме, где воспитывался будущий солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, который скончался 23 июня 2022 года в Подмосковье.

Примерно месяц назад, 10 октября, в Нижнем Новгороде скончался клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев.