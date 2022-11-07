ЦБ предложил изменить условия страхования банковских карт и бытовой техники

Банк России предложил установить минимальные требования к двум распространенным видам имущественного страхования — банковских карт от мошеннических списаний, а также бытовой и электронной техники. В частности, страховка карт должна защищать от списания средств без согласия клиента, а страхование бытовой техники и электроники должно покрывать риски утраты (гибели), кражи или повреждения имущества, говорится в проектах указаний регулятора, опубликованных на сайте для обсуждения.

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«Сейчас у этих видов страхования низкий уровень выплат при высокой доле отказов в компенсации. Часто в такие страховки включается защита от рисков, при реализации которых клиенту уже и так положена выплата компенсации. По закону, банк обязан возместить похищенные с карты деньги, если не докажет, что клиент нарушил правила пользования картой. При страховании бытовой и электронной техники часто гарантируется ремонт, на который покупатель имеет законное право. При этом из страхового покрытия исключаются наиболее существенные для потребителя риски (например, кража имущества или списание денег при нарушении правил пользования картой)», — пояснили в ЦБ.

В связи с этим, регулятор предлагает установить перечень рисков, обязательных для включения в страховой полис. В частности, по мнению ЦБ, страховка банковских карт должна защищать от списания средств без согласия клиента, а страхование бытовой техники и электроники должно покрывать риски утраты (гибели), кражи или повреждения имущества. Кроме того, Банк России предложил установить 30-дневный срок на выплату возмещения по таким страховкам, который сейчас вообще не регламентирован и на практике бывает необоснованно долгим.

