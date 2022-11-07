ЦБ предупредил о рисках децентрализованных финансов

Децентрализованные финансы (Decentralized Finance, DeFi) существуют на принципах анонимности, не имеют страновых границ и обладают широкими возможностями комбинировать различные услуги и продукты по принципу «Лего», говорится в информационно-аналитическом докладе Банка России. Регулятор проанализировал возможности этой системы и пришел к выводу, что в случае значительного расширения ее масштабов могут возникнуть не только специфические риски, но и системные — присущие традиционным финансам.

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«DeFi — система, которая позволяет оказывать и получать аналог привычных финансовых услуг — кредитования, страхования, управления активами, а также совершать другие операции с криптоактивами, но на базе технологии распределенного реестра (блокчейн). Сделки совершаются автоматически при помощи смарт-контрактов, а пользователи сами контролируют свои активы», — пояснили в ЦБ.

Регулятор уточнил, что это новая модель организации финансов без участия посредников и привязки к конкретному типу криптоактива. В ней могут «ходить» цифровые финансовые активы, обеспеченные стейблкойны, а не только криптовалюты, цифровые валюты центральных банков и токенизированные безналичные валюты.

«В DeFi существует ряд специфических рисков – например, таких как риск уязвимости смарт-контрактов, ошибки в работе систем обмена информацией между блокчейнами и внешним миром, риски концентрации управления протоколом. DeFi в полной мере также присущи риски, которые присутствуют в сфере традиционных финансов и на ограничение которых направлено регулирование финансового сектора и сферы денежного обращения (риски для финансовой стабильности, снижение эффективности денежно-кредитной политики, возможное искажение конкуренции, ослабление защиты прав потребителей финансовых услуг), которые требуют выработки дополнительных подходов к их минимизации», — говорится в докладе ЦБ.

Регулятор также отметил, что в мире продолжается дискуссия относительно практической возможности регулирования DeFi, так как систему сложно регулировать «из-за отсутствия посредника как объекта регулирования, анонимности и глобальности».

