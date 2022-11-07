Центробанк предложил токенизировать кредиты и драгоценности

Современные технологии позволяют перевести привычные финансовые инструменты (ценные бумаги, срочные контракты) в цифровую форму. Банк России предложил обсудить возможность токенизации и других финансовых продуктов, в частности, неэмиссионных ценных бумаг, облигаций, в том числе федеральных и субфедеральных займов, а также задолженности третьих лиц. Об этом говорится в докладе ЦБ для общественных слушаний «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации», опубликованном на сайте регулятора.

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«Предлагается проработать возможность выпуска в виде цифровых прав следующих продуктов: традиционные финансовые инструменты (например, неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, в том числе облигации федеральных и субфедеральных займов, выпущенных сразу в виде цифровых активов и другие); задолженность третьих лиц (выпуск и передача ЦФА, удостоверяющих права требования к эмитенту, обеспеченные задолженностью третьих лиц, в том числе токенизация кредитов, включая требования, обеспеченные ипотекой (цифровая секьюритизация)», — говорится в докладе.

Кроме того, регулятор предлагает токенизировать драгоценные металлы и камни, выдавая на них «гибридные» цифровые права, позволяющие получить драгоценный металл/камень или эквивалент его стоимости. Также цифровые права, по мнению ЦБ, можно выдавать на «титульные» NFT, они будут «удостоверять принадлежность вещи или исключительного права, права использования результатов интеллектуальной деятельности определенному лицу с предоставлением возможности их выпуска и обращения через операторов информационных систем и операторов обмена цифровых финансовых активов».

«При этом для случаев выпуска цифровых инструментов, неразрывно связанных с какими-либо базовыми активами, законодательство должно предусматривать требования, направленные на обеспечение сохранности и юридической связанности базовых активов с выпущенным в результате такой токенизации соответствующим цифровым инструментом», — подчеркнули в ЦБ.

