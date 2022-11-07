В Херсонской области частично восстановили электроснабжение, нарушенное в результате диверсии

Электроснабжение и связь в Херсонской области, нарушенные в воскресенье в результате повреждения магистральной ЛЭП, частично восстановлены.

Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Свет и связь в городе частично восстанавливается после диверсии на ЛЭП», — сообщил чиновник в своем Telegram-канале. По его словам, перебои со связью и электроснабжением в Херсоне пока сохраняются.

Стремоусов подчеркнул, что в городе на данный момент «нет никакой продовольственной проблемы»; не работают некоторые аптеки.

Электроснабжение в нескольких населенных пунктах области, в том числе в Херсоне, было нарушено накануне, 6 ноября, из-за повреждения трех опор ЛЭП на магистрали Берислав — Каховка. Причиной ЧП экстренные службы региона назвали действия украинских диверсионно-разведывательных групп. Сейчас специалисты занимаются восстановлением линии.