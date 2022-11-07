В России рекордно выросло число объявлений о немедленной продаже жилья

Количество объявлений о срочной продаже жилья на вторичном рынке РФ с начала марта выросло на 85% и достигло максимума за все время наблюдений. Доля таких объявлений сейчас составляет 4%, что тоже является рекордным показателем за последние три года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Циан. Аналитики».

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«В абсолютном выражении количество объявлений о срочных продажах достигло 12,5 тыс. — это на 85% больше, чем в начале марта 2022 года и в целом — максимум за все время. Количество объявлений в целом по всему рынку за тот же период увеличилось только на 29%», — сообщили в агентстве.

Доля объявлений со срочными продажами вышла на максимальный за последние три года уровень в 4%. По данным аналитиков, рост начался 2 марта, локальный пик пришелся на 1 июля (3,9%), после чего показатель пошел на спад, но с 18 сентября вновь стал увеличиваться.\

Средняя стоимость квадратного метра при срочной продаже жилья на начало ноября составила 100,8 тыс. рублей, это на 5,1% ниже, чем в среднем по всему вторичному рынку. При этом, как отмечается в исследовании, каждая пятая квартира с пометкой «срочно» продается в доме, построенном за последние три года. Аналитики полагают, что среди продавцов есть немало инвесторов, которые в срочном порядке выводят ранее вложенные средства.

«Срочные продажи наблюдаются в условиях миграционных процессов и снижения спроса. Несмотря на рекордную долю таких объявлений, продавцы не готовы идти на большие скидки, но при этом у покупателей появляется больше возможностей для торга уже в процессе предметных переговоров, а не на этапе поиска объявлений», — пояснил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

