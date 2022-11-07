В Центр поддержки промышленности Москвы чаще всего обращаются с вопросами по льготам и финансированию

Предприятия столицы оценили преимущества Центра поддержки промышленности Москвы: с момента запуска центра в апреле 2022 года промышленники направили 300 запросов властям. Компании чаще всего обращались по вопросам, связанным с городскими мерами поддержки, а также финансированием и кредитованием.

«Весной этого года мы создали для московских производителей Центр поддержки промышленности, где специалисты помогают «в ручном режиме» и крупным предприятиям, и малому и среднему бизнесу, если его деятельность связана с производством. С апреля по начало октября в Центр поступило более 300 запросов от 250 компаний, половина из них уже решена», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компании также обращались по вопросам подбора поставщиков и по взаимодействию с органами власти.

«Специалисты уже оказали помощь в решении проблем по техприсоединению к инженерным сетям и организации парковки для предприятий. Другим столичным компаниям помогли найти на замену иностранной пресс-форме аналог российского производства, а также организовали перевозку продукции за рубеж», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие может получить консультацию, отправив заявку в Центр поддержки промышленности по электронной почте или позвонив по телефону. Для работы с обращением компании назначается личный помощник, который сопровождает промышленников на всех этапах решения проблемы.