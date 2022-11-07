Morgan Stanley: Промежуточные выборы в Конгресс США могут привести к ралли акций

Авторитетный стратег Morgan Stanley Майкл Вильсон правильно предсказал обвал акций в этом году. Он считает, что инвесторам следует ждать бычьего рынка акций перед промежуточными выборами в Конгресс США, основной этап которых пройдет 8 ноября. Американцы придут во вторник на избирательные участки, чтобы решить, кто будет контролировать палаты Конгресса: нижнюю – Палату представителей и верхнюю – Сенат; чтобы выбрать губернаторов в 36 штатах и принять участие во множестве мелких местных выборов. Опросы общественного мнения показывают, что республиканцы должны победить как минимум в одной палате высшего законодательного органа США. Эта победа, по мнению Вильсона, спровоцирует снижение ставок по облигациям и рост цен акций, что поддержит ралли на медвежьем рынке.

Победа республиканцев, уверен Майкл Вильсон, резко повышает шансы на замораживание государственных расходов и уменьшение рекордных дефицитов бюджета. Взятие сторонниками Дональда Трампа под контроль одной или, тем более, двух палат Конгресса даст также толчок ралли десятилетних гособлигаций и тем самым способствовать росту рынка акций.