Morgan Stanley: Промежуточные выборы в Конгресс США могут привести к ралли акций

Авторитетный стратег Morgan Stanley Майкл Вильсон правильно предсказал обвал акций в этом году. Он считает, что инвесторам следует ждать бычьего рынка акций перед промежуточными выборами в Конгресс США, основной этап которых пройдет 8 ноября. Американцы придут во вторник на избирательные участки, чтобы решить, кто будет контролировать палаты Конгресса: нижнюю – Палату представителей и верхнюю – Сенат; чтобы выбрать губернаторов в 36 штатах и принять участие во множестве мелких местных выборов. Опросы общественного мнения показывают, что республиканцы должны победить как минимум в одной палате высшего законодательного органа США. Эта победа, по мнению Вильсона, спровоцирует снижение ставок по облигациям и рост цен акций, что поддержит ралли на медвежьем рынке.
Победа республиканцев, уверен Майкл Вильсон, резко повышает шансы на замораживание государственных расходов и уменьшение рекордных дефицитов бюджета. Взятие сторонниками Дональда Трампа под контроль одной или, тем более, двух палат Конгресса даст также толчок ралли десятилетних гособлигаций и тем самым способствовать росту рынка акций.
Начавшаяся неделя будет иметь очень большое значение для рынков. В четверг, 10 ноября, индекс потребительских цен (CPI) в США покажет, насколько методы борьбы с инфляцией ФРС, заключающиеся в агрессивном поднятии учетной ставки и прочих мерах ужесточения монетарной политики, в состоянии замедлить инфляцию и взять ее под контроль. На прошлой неделе главный банк Америки четвертый раз кряду поднял ставку на 0,75%. Глава ФРС Джером Пауэлл также заявил журналистам, что цена заимствования будет выше, чем предполагалось ранее. Высказывание главного банкира США остановило недавнее ралли.
Майкл Вильсон со своей командой помощников считает, что перед выборами следует ожидать краткосрочного всплеска волатильности на рынках. Тем не менее, он со своими аналитиками по тактическим соображениям прогнозирует бычий рынок акций. Вильсон также утверждает, что его точку разделяют и другие стратеги JPMorgan Chase & Co.
Что касается целей Morgan Stanley в предстоящем ралли, то Майкл Вильсон определяет индекс S&P 500 на уровне 4,000 - 4,150, что, между прочим, на 10% выше закрытия вечером в прошлую пятницу. Стратеги также установили для S&P 500 стоп-лосс на уровне 3625-3650. Клиентам банка они советуют вступить в бычью торговлю, если ставки по десятилетним гособлигациям продолжат рост и возьмут новую высоту – 4,35%.