X5 сместила Luding Group с позиции крупнейшего импортера алкоголя в РФ

Ретейлер X5 Group приобрел статус крупнейшего в России импортера алкогольных напитков.

Объем всего ввезенного в РФ ретейлером алкоголя за девять месяцев превысил 24 млн л.

Как пишет «Коммерсантъ», за период с января по сентябрь 2022 года компания, управляющая, в частости, розничными сетями «Пятерочка» и «Перекресток», нарастила импорт вина на 31% год к году, до 21,6 млн л. Объем всего ввезенного в РФ ретейлером алкоголя превысил 24 млн л.

Таким образом, Luding Group, у которой импорт вина вырос на 13% и составил 20,3 млн л, оказалась на второй строчке в списке крупнейших в РФ импортеров спиртных напитков. У Bacardi (бренд Martini) импорт вина увеличился на 38%, до 15,5 млн л.

Совокупный объем ввезенного в Россию вина с января по сентябрь сократился на 5%, до 260,5 млн л. Показатель по импорту крепкого алкоголя снизился почти на 40% год к году, составив 38,9 млн л.

В X5 рост поставок связывают с расширением ассортимента и географии импорта, в том числе из Армении, Грузии, Азербайджана и Турции, пишет издание. Отмечается, что группа расширила линейку ввозимых товаров под собственными брендами.

Другие импортеры алкоголя в РФ также говорят о расширении ассортимента, а также отмечают активный рост спроса. В Luding Group сообщают о сохранении устойчивых объемов поставок вин из Старого Света и увеличении импорта из Нового Света. В частности, группа нарастила поставки из Испании и Чили, а также из Грузии в 1,5 раза. В Bacardi указывают на стабильный рост спроса на вино и до конца года планируют ввезти около 23,7 млн л игристых вин и вермутов.

В Beluga Group сообщают о росте импорта вин на 10% в деньгах и на 5% в литрах за три квартала; этот год компания планирует завершить с двузначным показателем по приросту импорта. За девять месяцев группа нарастила импорт вина на 18%, в основном за счет двукратного роста поставок игристых вин из Италии. Виноторговая компания Fort смогла нарастить запасы в начале и середине года, чтобы подготовиться к высокому сезону, благодаря импорту вин из Аргентины, Грузии, Италии и Испании, где удалось быстро восстановить платежи и логистику.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Минпромторг РФ включил алкогольные напитки в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.