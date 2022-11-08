«Аэрофлот» создаст «национальный центр» для техподдержки российских операторов Airbus и Boeing

Группа «Аэрофлот» сообщила о планах по формированию «национального центра компетенций», который будет оказывать услуги по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолетов западных производителей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на корпоративную газету«Мой Аэрофлот».

Как рассказал в интервью корпоративному изданию «Мой Аэрофлот» заместитель гендиректора авиакомпании и ее технический директор Алексей Михалик, новая структура будет оказывать услуги «для максимально широкого круга заказчиков».

Санкции против РФ лишили российских перевозчиков доступа к услугам по техобслуживанию самолетов со стороны западных производителей авиатехники, пояснил Михалик. В связи с этим в группе «Аэрофлот», в авиапарк которой входят 276 машин Airbus и Boeing, решили создать новый департамент по разработке конструкторских решений. «Планируем получить сертификат не позднее первого квартала 2023 года и далее выводить деятельность в области конструкторских разработок в отдельное самостоятельное направление», — подчеркнул замгендиректора авиакомпании.

Он отметил, что в команду нового департамента удалось привлечь «высококвалифицированных специалистов, имеющих уникальные компетенции по конструкторскому сопровождению авиакомпаний, эксплуатирующих западную технику по всему миру».

До марта этого года «Аэрофлот» заказывал услуги по разработке конструкторской документации для доработки воздушных судов преимущественно у производителей самолетов. После введения санкций авиакомпания прибегала к услугам государственного НИИ гражданской авиации и S7 Group, получившей сертификат ФАП-21 в мае 2022 года, пишет РБК со ссылкой на близкий к группе «Аэрофлот» источник. Сейчас в авиакомпанию пришли бывшие сотрудники российских офисов Airbus и Boeing, передает агентство.

Над запуском центра «Аэрофлот» будет работать совместно с входящей в группу компанией «А-Техникс», на базе которой этим летом был создан крупнейший в РФ провайдер услуг по техобслуживанию и ремонту самолетов. Сообщается, что в «А-Техникс» до конца 2022 года будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс департамента техобслуживания «Аэрофлота».