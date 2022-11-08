Акции дня: трейдеры ушли в защитные активы

Акции золотодобывающих компаний на фоне общего падения рынка вышли в лидеры торгов на Мосбирже по итогам сессии во вторник, 8 ноября. За день подорожали бумаги компании «Полюс» на +5,80% до 6537 руб. за штуку, «Селигдар» на 2,12% до 42,90 рублей за штуку, «Полиметалл» на +5,34% до 311,8 рублей за штуку.

Акции росли на фоне прогнозов по росту цен на металл: аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS прогнозируют нереальное ралли в золоте в 2023 году. Металл подорожает за счет снижения ставок ФРС и высокого спроса со стороны центробанков, которые снижают долю доллара США в резервах в пользу золота. К следующей зиме цены на драгоценный металл вырастут на 13% и достигнут 1900 долларов за унцию, считают в банке.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,07% до 2207,2 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,20 до 1143,05 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:20 мск составила 96,5 долларов за баррель (-1,25%). Российская валюта укреплялась – 60,99 руб. за доллар.