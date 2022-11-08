Более 160 экскурсий по столичным фабрикам и заводам пройдет в рамках проекта «Открой#Моспром»

Проект «Открой#Моспром» этой осенью станет самым продолжительным и масштабным с момента его запуска. Он впервые продлится три недели, в ходе которых экскурсанты смогут посетить более 30 современных заводов Москвы. Об этом сообщил 8 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Этот сезон станет самым продолжительным и масштабным – мероприятия впервые будут проходить в течение трех недель. За это время состоится свыше 160 экскурсий по 30 фабрикам и заводам, а также популярная серия мастер-классов», — рассказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что организаторы подготовили специальный IT-маршрут по нескольким площадкам. В их числе крупнейшее в России производство микроэлектроники, а также офис российской технологической компании VK.

Среди новых маршрутов сезона ещё несколько современных предприятий. Так, во время экскурсии на московский завод «Монтем» посетителям покажут процесс изготовления нетканых материалов, которые затем используют для производства средств гигиены, защиты, спецодежды и автомобильных фильтров. На заводе электроники «МикроЭМ Технологии» посетители смогут увидеть, как изготавливают печатные платы. А на Московском комбинате игрушек экскурсантам продемонстрируют, как производятся популярные настольные игры.

Добавим, что кроме экскурсий, участников проекта ожидает участие в мастер-классах, дегустациях и других мероприятиях. Регистрация на некоторые из них уже началась, подать заявку можно на сайте проекта. Как уточнили в правительстве столицы, этой осенью «Открой#Моспром» пройдет с 14 ноября по 2 декабря.

Напомним, этот проект власти Москвы запустили весной 2019 года. Он объединяет сразу несколько форматов офлайн- и онлайн-, которые призваны рассказать жителям столицы о современной промышленности города. По официальным оценкам, аудитория проекта превышает 11 млн человек.