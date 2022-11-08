Британская разведка сообщила о «зубах дракона», которые Россия установила для защиты Мариуполя и Херсона

ВС РФ начали формировать оборону на освобождённых территориях. В частности, российская армия усиливает подготовку глубокоэшелонированной обороны.

Как передаёт Общественная служба новостей, об этом говорится в сводке британской разведки (MI-6). Спецслужбы Великобритании, в частности, отмечается, что такие шаги Москвы способны помочь избежать быстрого продвижения ВСУ при прорыве.

По словам британских специалистов, ВС РФ возводят сооружения вокруг Мариуполя, для чего на двух заводах идёт производство железобетонных пирамидальных противотанковых конструкций, которые получили называние «зубы дракона».

В MI-6 отмечают, что ВС РФ уже поместили их между Мариуполем и населённым пунктом Никольское и между северным Мариуполем и селом Старый Крым. Кроме того, «зубы дракона» могут установить в районах Херсона и Запорожья.

Как ранее писал «Эксперт», вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что союзные силы продолжают отражать все атаки ВСУ в регионе.

«На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск. Пока, на самом деле, линия обороны держится», – подчеркнул чиновник.

По его словам, ВСУ предпринимают попытки контратак малыми группами для выявления слабых мест в линии обороны союзных сил.