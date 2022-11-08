Что происходит с рынком BI-решений в России

Какие сектора экономики могут поделиться масштабным опытом внедрения таких систем, чего ожидать от конкурентной борьбы на этом рынке и какие задачи бизнеса способно решить такое ПО, читайте в материале «Эксперта».

Широко известная фраза о том, что миром владеют те, кто владеют информацией, в последнее время трансформировалась в понимание того, что одних только массивов данных недостаточно, чтобы выиграть в отраслевой конкурентной борьбе. Сейчас компаниям важно не только грамотно анализировать всю накопленную микро- и макроэкономическую информацию, но и делать это быстрее других — именно эту задачу решают программные продукты класса BI-аналитики.

Согласно прогнозу экспертов, по итогам 2022 года российский рынок такого программного обеспечения вырастет на 10-12%. В частности, аналитики компании Navicon отмечают, что спрос на решения отечественных разработчиков со стороны их клиентов повысился на 50%.

Отметим и то, что активное развитие рынка BI-систем — это не только локальный, но и общемировой тренд, хотя некоторые факторы существенно отличаются. Так, по оценке MarketsandMarkets, общемировой рынок таких программных решений к 2025 году вырастет до $33,3 млрд. В России этому будет способствовать еще и то, что правительство планирует установить предельный срок перехода на отечественное ПО — это решение затронет и частный бизнес.

Куда все движется

Как объяснил в беседе с «Экспертом» директор департамента управленческого консалтинга компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ) Дмитрий Сысоев, несмотря на локальный тренд импортозамещения, в мире одним из главных факторов, влияющих на развитие BI-систем, сегодня является желание широкого круга заказчиков монетизировать накопленные большие массивы данных. За последние несколько лет появились технологии, позволяющие их быстро обрабатывать (например, in-memory), что дало толчок развитию AI- и ML-инструментов и упростило переход от анализа факта к предиктивному и сценарному моделированию. Многие сферы бизнеса, критически зависимые от сбора и анализа данных (банки, ритейл и др.), очень заинтересованы в их использовании для оперативного управления и хотят встраивать BI-аналитику в процесс принятия решений.

Директор департамента управленческого консалтинга компании НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ) Дмитрий Сысоев

Тем не менее, по его словам, в России сейчас главным трендом остается развитие конкурентоспособных BI-систем до уровня, который был бы сравним с программными продуктами западных вендоров. В целом разработчики хорошо справляются с этой задачей.

«Сейчас у нас на рынке есть около 40 отечественных решений, часть из них уже вполне можно считать зрелыми и смело предлагать даже самым требовательным клиентам. У других еще слишком мало опыта внедрений, таким проектам еще предстоит лечить «детские болезни», и не все из них выживут в конкурентной борьбе. Но этот процесс идет, так или иначе все проекты развиваются, и это определенно положительным образом скажется на рынке», — говорит Сысоев.

Директор по продвижению продуктовых решений Goodt (группа компаний ЛАНИТ) Иван Лихачев

Директор по продвижению продуктовых решений Goodt (группа компаний ЛАНИТ) Иван Лихачев также подтверждает, что с уходом зарубежных вендоров существенно возрос спрос на отечественные BI-решения, и пропорционально этому растет количество предложений от различных российских поставщиков. Но, как было отмечено на конференции Russian BI Forum, рынок еще совсем молодой. Многие отечественные вендоры предлагают перспективные технологии, и, чтобы создать на их основе полноценный рыночный продукт, потребуются время и инвестиции. Клиенты в России достаточно избалованы качественным сервисом, первоклассным маркетингом и развитыми профессиональными комьюнити – все это предоставляли зарубежные вендоры.

В беседе с «Экспертом» Иван отметил, что компания Goodt вместе с развитием функциональных возможностей аналитического решения Insight, которое позволяет создавать бизнес-приложения с использованием больших данных, также активно инвестирует в его «продуктивизацию». «До недавнего времени мы занимались прокачкой функциональности и внедрением нашего продукта, — комментирует эксперт. — Но ситуация изменилась. Goodt активно развивает партнерскую сеть, разрабатывает обучающие и маркетинговые материалы, проводит публичные вебинары». До конца года вендор планирует запустить профессиональное комьюнити и обеспечить доступ к облачной демоверсии Insight.

В целом, на российском рынке BI сейчас преобладают пять ключевых трендов: импортозамещение, запрос на качественную визуальную составляющую, технологический тренд, связанный с накоплением больших объемов данных, использование таких решений для оперативного управления и переход от анализа факта к моделированию будущего. Тем не менее, в начале следующего года, когда большинство компаний утвердят списки ПО для дальнейшей интеграции, в России резко вырастет спрос на услуги опытных интеграторов, которые уже накопили достаточную экспертизу и лучшие практики, реализовав множество проектов по настройке базовых решений под задачи конкретных компаний. По мнению Дмитрия Сысоева из НОРБИТ, на решение сопутствующих проблем уйдет еще несколько лет.

«Уже сейчас приходится решать такие задачи, о которых мы раньше даже не думали. Это в том числе вопросы совместимости ПО, использования новых операционных систем и баз данных, новых инструментов визуализации и обработки данных, которые ранее друг с другом массово не интегрировались, — говорит Сысоев. — Сейчас это приобретает массовый характер. Я думаю, что эта тенденция сохранится на ближайшие несколько лет, пока продукты, в том числе российские операционные системы, не стабилизируются и не заработают друг с другом так, как этого требует бизнес».

Кто в авангарде

В беседе с «Экспертом» оба специалиста отметили, что сейчас в наибольшей степени применение BI-систем развито в компаниях, которые уже давно целенаправленно собирают и обрабатывают большие данные. Помимо финансовой сферы и ритейла к списку лидеров можно отнести нефтегазовую отрасль, провайдеров логистических услуг и крупные IT-компании. Также BI-решения востребованы среди многих государственных ведомств и аналитических центров, которые активно работают с большими объемами информации. По словам Ивана Лихачева, именно они начали первыми внедрять отечественные BI-продукты и благодаря этому стали первыми референсными клиентами для остальных индустрий. Он добавляет, что такого результата госведомства добились во многом благодаря тому, что в отношении их уже давно действуют регуляторные нормы, обязывающие отдавать приоритет отечественному ПО в процессе госзакупок.

Вместе с тем важно отметить, что во многом дальнейшее развитие BI-систем сильно зависит от кадрового потенциала компаний и уровня профессиональной квалификации IT-специалистов. Об этом говорит президент группы компаний ЛАНИТ Филипп Генс. Дмитрий Сысоев добавляет, что дефицит специалистов сейчас по-прежнему высок, и в обозримом будущем он продолжит расти. Но некоторые способы решить эту проблему уже есть: прежде всего, считает собеседник «Эксперта», нужно инвестировать в развитие собственных команд, а не рассчитывать на то, что удастся переманить опытных сотрудников из конкурирующих компаний.

«Мы плотно работаем с вузами, регулярно проводим обучение для своих сотрудников, в первую очередь в наших региональных офисах, организуем регулярные стажировки, запускаем программы повышения квалификации. У нас достаточно большой приток молодых талантливых кадров, которых мы продолжаем воспитывать в рамках компании по нашим собственным программам», — добавляет Сысоев.

Экспортный потенциал

Дальнейшее развитие российских BI-систем открывает путь отечественному бизнесу на зарубежные рынки, причем некоторые из них уже интегрируют свои проекты в других странах.

В целом поспособствовать выходу российских BI-продуктов на новые рынки могут и новые меры государственной поддержки, выработкой которых сейчас активно занимается Минцифры. Так, еще в начале сентября ведомство приступило к изучению дорожной карты развития экспорта российского программного обеспечения, направленной в министерство объединением разработчиков «Руссофт».

Среди мер, описанных в этом документе, числятся включение экспорта IT-решений в приоритеты нацпрограммы «Цифровая экономика», создание единого каталога платформенных решений, продвижение отечественного ПО через институты торговых представителей, службы «Цифровые атташе», а также разработка механизма зачета входящего НДС при зарубежных поставках российских программных продуктов и цифровых услуг по аналогии с тем, как это работает в отношении товаров.