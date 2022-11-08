Fesco запустила авиадоставку сборных грузов прямыми внутренними и международными рейсами

Транспортно-логистическая группа Fesco запускает сервис доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях.

Об этом рассказала пресс-служба компании.

«Транспортная группа Fesco запускает сервис Fesco Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что доступны отправки прямыми авиарейсами во внутрироссийском сообщении из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан и в обратном направлении. В международном сообщении будет работать доставка между Москвой и странами Юго-Восточной Азии, а также Турцией, ОАЭ и Израилем.

«Точки продаж и приема грузов будут открыты в терминалах "Москва Карго" (аэропорт Шереметьево), "Внуково карго" (аэропорт Внуково) и аэропорту Владивостока. Агентские центры продаж уже работают в Шанхае, Гонконге, Дубае и Стамбуле», — уточняется в пресс-релизе.

Накануне «Эксперт» писал о том, что Fesco запустила еще один маршрут контейнерных перевозок из Китая в Россию через Суэцкий канал и Черное море с конечным пунктом в Новороссийске. По пути контейнеровозы зайдут в Стамбул, где грузы будут перегружаться на другие суда. Путь до Стамбула займет 30–35 суток, до Новороссийска — 40–45. Контейнеровозы по этому маршруту станут отправлять раз в две недели.

Логистика превратилась в одно из орудий Запада в экономической войне против России. После обострения геополитической ситуации с российскими грузами в одночасье отказались работать ведущие мировые логистические гиганты, прежде всего корпорации, связанные с морскими контейнерными перевозками. Об отмене заказов от российских клиентов (за исключением медицинских и товаров первой необходимости) объявили швейцарско-итальянская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk Line, французская CMA CGM Group, германская Hapag-Lloyd, японская Ocean Network Express (ONE), тайваньская Yang Ming. Ощутимый удар по логистическим связям нанесло и закрытое небо: произошла почти полная остановка доставки грузов авиационным транспортом. Логистические компании пытаются переориентироваться на новые маршруты; широко используется модель, когда груз воздухом доставляется к ближайшей к территории России точки, а затем перегружается на автомобильный транспорт.