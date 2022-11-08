Фондовый рынок США проголосовал: акции за красных, облигации за синих

Глеб Баранов

8 ноября 2022, 00:54

Акции в США вчера выросли, а доллар упал – это предвещает победу республиканцев на сегодняшних промежуточных выборах в Конгресс. Но облигации «проголосовали» за демократов. Статистика, впрочем, говорит: через полгода акции будут выше, чем сейчас

Jacquelyn Martin AP/TASS