Вчера основные американские индексы закрыли день ростом. Накануне промежуточных выборов такое поведение рынка очень подняло настроение «быкам», которые сочли это очень хорошей приметой.
Фондовый рынок США проголосовал: акции за красных, облигации за синих
Акции в США вчера выросли, а доллар упал – это предвещает победу республиканцев на сегодняшних промежуточных выборах в Конгресс. Но облигации «проголосовали» за демократов. Статистика, впрочем, говорит: через полгода акции будут выше, чем сейчас
Jacquelyn Martin AP/TASS
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