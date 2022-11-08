В США взлетели цены на газ

Новая рабочая неделя началась в США с резкого скачка цен на природный газ. Газовые фьючерсы обновили максимум более чем месячной давности, сообщает Business Insider. Холодная погода, которая со дня на день придет на северо-восток Америки, взвинтила спрос и цены на газ. В энергетической аналитической компании Refinitiv ожидают, что спрос вырастет с 2,8 млн м³/д. на этой неделе до 3,477 млн м³/д. на следующей неделе.
Ожидание первого по-настоящему серьезного прихода холода показало американцам, а также и европейцам, которые легко могут интерполировать на себя то, что сейчас происходит на американском газовом рынке, что их ждет в ближайшие 4-5 месяцев. Очевидно, что даже если зима и окажется в целом теплой, без холодов она не обойдется. Между тем, нынешний взлет цен на фьючерсы показывает, какими могут последствия даже кратковременного холодного отрезка.
Газовые фьючерсы с поставкой газа в декабре взлетели на 12,8% до 7,22 доллара за миллион британских термических единиц (МБТЕ). Так дорого газ в Соединенных Штатах не стоил уже довольно давно, с середины сентября. Для сравнения: цена газа на TTF в Европе сейчас 33 доллара за МБТЕ, а в Азии – 29. Всего же в этом году газовые фьючерсы выросли в цене на 93%. По данным Refinitiv, добыча газа в США в ноябре снизится до 2,783 млн 2,815 млн м³/д. с рекордных октябрьских м³/д.
Как сообщает Natural Gas Intelligence, главной причиной подорожания стали компьютерные модели погоды метеорологов, предсказывающие существенное понижение температуры в отдельных регионах в ближайшие дни. Национальная метеорологическая служба (NWS) прогнозирует приход холодов на северо-восток США. Кстати, в Нью-Йорке, Массачусетсе и других северных районах на Восточном побережье первые два месяца осени оказались значительно теплее, чем обычно. Кроме этого, на западе США ожидается снег. Особенно сильно похолодать уже в ближайшие дни должно на большей части Монтаны.
«Зима начнется в предстоящие выходные»,- говорится в аналитической записке энергетической консалтинговой компании EBW Analytics.
Инвесторы сейчас очень внимательно следят не только за прогнозами метеорологов, но и за состоянием дел на терминале сжиженного газа (СПГ) во Фрипорте, Техас, втором по объемам СПГ-терминале в США (мощность – ок. 60 млн м³ в день), где 8 июня произошел сильный пожар. Дата частичного возобновления работы терминала несколько раз отодвигалась. Последняя дата – середина ноября уже совсем близко. Судя по всему, СПГ-терминал в Фрипорте все же частично возобновит работу на следующей неделе. По крайней мере, как сообщает Reuters, у причалов уже ждут несколько газовозов.
Еще одна причина резкого повышения цен на газ – сезон ураганов в Мексиканском заливе, где расположена основная СПГ-инфраструктура Америки. В данном случае речь идет о конкретном урагане – Николь, который ждут во Флориде, в Джорджии и в обеих Каролинах во второй половине текущей недели.