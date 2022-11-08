В США взлетели цены на газ

Новая рабочая неделя началась в США с резкого скачка цен на природный газ. Газовые фьючерсы обновили максимум более чем месячной давности, сообщает Business Insider. Холодная погода, которая со дня на день придет на северо-восток Америки, взвинтила спрос и цены на газ. В энергетической аналитической компании Refinitiv ожидают, что спрос вырастет с 2,8 млн м³/д. на этой неделе до 3,477 млн м³/д. на следующей неделе.

Ожидание первого по-настоящему серьезного прихода холода показало американцам, а также и европейцам, которые легко могут интерполировать на себя то, что сейчас происходит на американском газовом рынке, что их ждет в ближайшие 4-5 месяцев. Очевидно, что даже если зима и окажется в целом теплой, без холодов она не обойдется. Между тем, нынешний взлет цен на фьючерсы показывает, какими могут последствия даже кратковременного холодного отрезка.