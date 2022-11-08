Глава ЦБ предложила бизнесу найти другой источник «длинных денег» вместо банков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для структурной трансформации российской экономики необходимы долгосрочные ресурсы, однако рассчитывать исключительно на банковский сектор в этом вопросе невозможно. Выступая на совместном заседании профильных комитетов Госдумы, она призвала развивать рынок капитала и долевого финансирования, в том числе за счет расширения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

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«Учитывая потребность именно в долгосрочных ресурсах, конечно, рассчитывать исключительно на банковский сектор невозможно. Банки не могут и не должны быть главным источником длинных денег, а правильнее сказать, долгосрочного финансирования. Нужно увеличивать прямые инвестиции, а не только долговое финансирование. Тем более мы понимаем, что значительная часть предприятий уже и так закредитована. Рост, основанный исключительно на увеличении долговой нагрузки предприятий, который они выдержать не могут, — это путь к кредитному кризису», — цитирует пресс-служба ЦБ Набиуллину.

Глава Центробанка подчеркнула, что предприятиям сейчас критически важны «прямые инвестиции и по-настоящему долгосрочное финансирование». И риск на себя должны принимать инвесторы, а не банки, «которым в каждый момент необходимо обеспечивать ликвидность и возврат депозитов вкладчиков». Речь, по ее словам, может идти о долговом финансировании в виде облигаций, когда предприятия привлекают заемное финансирование, и о долевом финансировании через размещение акций. Важным фактором для роста бизнеса она назвала также «акционерный капитал в форме реинвестированной нераспределенной прибыли компаний».

«Если мы посмотрим на российский рынок капитала, то на нем представлены компании более узкого набора отраслей, чем, например, в структуре российского ВВП. То есть многие компании просто не представлены на рынке акций. И более того, те компании, которые уже размещают акции, в основном пускают небольшой объем акций в свободное обращение. В среднем таких акций только около 33% от общей капитализации. Мы посмотрели по другим странам — в большинстве стран, и в странах развивающихся, конечно, этот объем гораздо больше», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также считает, что нужно уделять больше внимания развитию цифровых финансовых активов, а также создавать новые инструменты долгосрочных вложений, которые будут пользоваться доверием инвесторов. Регулятор, в частности, поддерживает идею введения третьего типа индивидуальных инвестиционных счетов, который позволит делать инвестиции на горизонте 10 лет. По мнению Набиуллиной, должна возрасти и роль долгосрочных сбережений граждан в инвестициях. Этому могут способствовать система гарантирования негосударственных пенсионных фондов, создание стимулов для формирования долгосрочных пенсионных накоплений и поддержка корпоративных систем добровольных накоплений.

