"Биток" рухнул до минимумов ноября 2020 года

Обвал курса биткоина начался В 20:00 мск. Причем, до этого основная мировая криптовалюта активно росла, отыгрывая вместе с другими рисковыми биржевыми активами данные экзит-поллов, предвещающих победу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

За 2,5 часа – с 20:00 до 22:30 мск – котировки биткоина в моменте падали более чем на 16%. Курс доходил до $17,1 тыс. за монету. Последний раз так дешево «биток» стоил в ноябре 2020 года.

Объективных причин для такого обвала нет. С середины сентября курс биткоина находился в боковике с тенденцией к росту. Многие спекулянты делали ставки на то, что котировки не выйдут из коридора $19-22 тыс. Поэтому пробой любого из этого уровней мог спровоцировать закрытие позиций по стоп-заявкам и маржин-коллам, что и произошло сегодня, еще больше усилив падение.

Очень часто после длительного боковика резкое движение актива является сигналом для начала среднесрочного тренда, причем в большей части случаев противоположного первоначальному всплеску. Крупные спекулянты – а именно они доминируют на рынке криптовалют, продавая или покупая значительный объем контрактов – провоцируют более мелких игроков на вынужденное закрытие позиций, что лишь усиливает движение.

Таким образом, если сегодняшний пробой отметки $18 тыс. был ложным, то в самое ближайшее время курс биткоина будет тестировать на прочность отметку $22 тыс., и при удачном исходе пойдет тестировать $30 тыс.

В противном случае стоит ждать ухода котировок в район $10 тыс за монету.

