Минэнерго Турции сообщило о начале частичной оплаты российского газа в рублях

Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях.

Об этом заявил министр энергетики республики Фатих Донмез, передает «РИА Новости».

«Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — цитирует чиновника агентство.

По его словам, в настоящий момент РФ и Турция ведут технические работы, связанные с торговлей в национальных валютах.

О том, что Анкара будет оплачивать 25% поставок газа из РФ в рублях, в начале осени договорились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

В середине октября президент Турции заявил, что международный газовый хаб, с инициативой по созданию которого выступил его российский коллега, появится в самом скором времени и, вероятно, будет построен в районе Фракия в европейской части страны. По словам Путина, газовый хаб в Турции — это реалистичный проект, который достаточно быстро можно реализовать.