Минфин анонсировал три безлимитных аукциона ОФЗ

Минфин РФ на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 9 ноября предложит бумаги трех серий: с постоянным и переменным купонными доходами и с индексируемым номиналом, говорится в сообщении министерства. Неделей ранее на подобных аукционах за день были размещены облигации федерального займа почти на 167 млрд рублей, а 26 октября общий объем размещения ОФЗ составил более 177 млрд рублей при суммарном спросе 337 млрд рублей.

Статья по теме: Минфин перевыполнил квартальный план размещений ОФЗ в 2,6 раза

Как сообщается на сайте ведомства, 9 ноября планируется разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года, ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29021RMFS с датой погашения 27 ноября 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года. Все они будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день», — добавили в Минфине.

