Минобороны сообщило об успехах, которых российская армия добилась на Украине

Минобороны РФ сообщило об успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, которые на брифинге 8 ноября озвучил официальный представитель ведомств генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Площанка и Червлнопоповка (ЛНР). Ударами российской армейской авиации и огнём артиллерийских подразделений уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 2 пикапа, 2 автомобиля и МТ-ЛБ.

На Южно-Донецком направлении ВСУ, стремясь замедлить наступление ВС РФ, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Новомихайловка и Павловка (ДНР). В результате нанесённого огневого поражения подразделения украинской армии были остановлены и рассеяны. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 пикапа и МТ-ЛБ.

На Николаево-Криворожском направлении подразделениями ВС РФ пресечено 9 попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих и националистов, 7 боевых бронированных машин и 10 автомобилей.

На Купянском направлении ВС РФ отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении Куземовки (ЛНР). Общие потери ВСУ здесь за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в районе населённого пункта Первомайское (Николаевская область) уничтожили радиолокационную станция украинского ЗРК С-300. Также в Николаевской области уничтожен ЗРК «Бук-М1», в Харьковской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США.

Кроме того, уничтожены 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Кущовое (Запорожская область), Невское (ЛНР), Высокополье (Херсонская область), а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населённого пункта Лычково (Днепропетровская область).

Помимо этого, поражены 4 пункта управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.

Системы ПВО РФ и истребительная авиация уничтожили украинский вертолёт Ми-24 в Херсонской области и самолёт Су-25 в ДНР. Также российские системы ПВО сбили 17 снарядов украинских РСЗО HIMARS, «Ольха» и 7 БПЛА в ЛНР, ДНР, Николаевской и Херсонской областях.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 7 ноября Минобороны рассказало о ходе проведения специальной военной операции. По данным ведомства, на Купянском направлении бойцы ВСУ вместе с иностранными наёмниками в течение суток вели наступательные действия в направлении населённых пунктов Нижняя Дуванка и Сватово (ЛНР). Ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено.

