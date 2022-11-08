Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям «Детского мира»

Московская биржа сообщила о проведении дискретного аукциона по акциям компании «Детский мир» из-за их падения более чем на 20%.

По данным площадки, к 11:42 цена сделок с акциями группы упала до 46,42 руб. за штуку (-24,1%).

В соответствии с правилами Мосбиржи, к объявлению дискретного аукциона с 11:46 до 12:16 привело снижение текущей цены акций компании более чем на 20% в течение более 10 минут подряд, уточняется в сообщении.

После дискретного аукциона Мосбиржа возобновила торги акциями компании в обычном режиме.

Накануне, 7 ноября, стало известно, что крупнейшая российская сеть детских товаров «Детский мир» готовится поменять статус публичной компании на частную. Поясняется, что сети пришлось столкнуться с проблемами из-за наличия в ее капитале иностранных инвестиционных фондов, которые в нынешних условиях не могут совершать сделки на Мосбирже. Трансформация предполагает частичный переход акционеров ПАО «Детский мир» в непубличное ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в непубличную организацию. После завершения процесса реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО «Детский мир» в 2023 году «дочка» компании предложит акционерам продать акции по рыночной цене, которую определит совет директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.