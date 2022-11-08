Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила об опасности искусственного ослабления рубля.

На совместном заседании комитетов нижней палаты парламента РФ по рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов», руководитель российского Центробанка заявила, что государственное управление курсом нацвалюты, а сейчас звучат предложения искусственно его ослаблять в интересах экспортеров и бюджета, привёдет к валютизации накоплений граждан и экономики.

По её мнению, именно поэтому плавающий курс более эффективен. При этом она напомнила, что с момента перехода к таргетированию инфляции постоянно идут дискуссии о роли обменного курса, передаёт РИА Новости.

«Мы, таргетируя инфляцию, перешли к плавающему курсу, и объясню, почему я до сих пор считаю это эффективной, правильной политикой, вместо того чтобы управлять курсом», – отметила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что в экономике разные агенты, разные предприятия – это для экспортёров может быть выгоден слабый курс рубля. А для потребителей и импортёров, как убеждена она выгоден крепкий курс.

«Именно плавающий курс позволяет найти баланс интересов. Этот плавающий курс отражает, по сути дела, баланс денежных потоков со стороны экспортёров, импортёров», – пояснила глава ЦБ РФ.

Набиуллина напомнила, что в России богатый опыт управления курсом, привязки курса. В частности, она рассказала, что в конце 90-х годов прошлого века доллар стоил 6 руб.

«И к чему это привело? Мне кажется, этот выстраданный опыт показывает, что плавающий курс более эффективен», – добавила глава Банка России. – Когда говорят об управлении курсом, обычно речь идёт о таргетировании номинального курса – столько-то рублей за доллар, но для конкурентоспособности экономики важен реальный обменный курс, который учитывает и инфляцию в других странах».

По её словам, номинальный курс национальной валюты может быть стабильным, а реальный курс – ослабляться или укрепляться в зависимости от того, что происходит в странах-партнёрах, и это будет отражать конкурентноспособность.

«Поэтому управление номинальным курсом ничего для экономики, с точки зрения конкурентноспособности, не дает. А та политика, которая была до февраля, эта политика была связана с применением бюджетного правила, действительно позволяла стабилизировать реальный обменный курс, который важен для экономики», – заявила Набиуллина.

Как отметила она, это был косвенный эффект от бюджетного правила. Правительство предложило, что оно введёт бюджетное правило со следующего года – с переходными периодами, более мягкое, но это позволит такую стабилизацию сделать.

«Звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс – курс может только ослабляться. Вы думаете, он будет держать деньги в рублях? Нет, будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия. Поэтому мы считаем, что плавающий курс в этих условиях, конечно, более эффективен, а меры такой стабилизации реального курса должны быть через бюджетную политику», – резюмировала глава российского регулятора.

Как ранее писал «Эксперт», Набиуллина заявила, что для структурной трансформации российской экономики необходимы долгосрочные ресурсы, однако рассчитывать исключительно на банковский сектор в этом вопросе невозможно. Она призвала развивать рынок капитала и долевого финансирования, в том числе за счет расширения спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

