Nokia запросила разрешения на поставку запчастей в РФ у американского и финского регуляторов

Финская транснациональная компания Nokia запросила экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию для выполнения ранее заключенных контрактов у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из операторов связи, а также источник в российском правительстве.

Сообщается, что после выполнения всех обязательств компания окончательно уйдет из России, а техподдержкой его продуктов займется отдельное предприятие.

По словам одного из собеседников агентства, разрешение американского регулятора потребовалось, поскольку Nokia в 2016 году поглотила франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent, а запрос к финскому регулятору необходим, так как оборудование планируется поставлять из этой страны.

Уточняется, что речь идет не о расширении сетей, а о поставке запчастей для поддержания функционирования уже имеющихся сетей в течение трех лет в связи с решением Nokia совершить responsible exit («ответственный выход») из России.

Nokia рекомендовала своим клиентам обращаться за техобслуживанием в российское ООО «Телесистемы Сервис» (Т.С.С), которое готовится заключать соглашения на техподдержку установленного у операторов оборудования Nokia с 1 января 2023 года; этой компании будет работать часть сотрудников российских юрлиц финской компании. По словам собеседника агентства, в настоящий момент идет процесс «плавного перехода оказания услуг» техподдержки оборудования Nokia в Т.С.С, ведутся переговоры с операторами о заключении соответствующих соглашений.

По данным СПАРК, Т.С.С создана в конце июля в Санкт-Петербурге, ее гендиректором и владельцем является бывший руководитель программы дирекции сервисных услуг в департаменте сетевой маршрутизации и транспортных сетей Nokia Евгений Вотолевский.