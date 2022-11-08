Национальный историк Ааге Солбакк получил премию короля Норвегии Харальда за развитие саамского языка в рамках Международной недели саамского языка и языков коренных народов. Однако эксперты расценивают эту награду как продолжение активной политики вмешательства в жизнь северной саамской общины и называют ее не иначе как спекуляцией.

Саамы живут на крайнем севере Европы в течение тысяч лет и ведут устойчивую, богатую культурой жизнь, близкую к природе. Они населяют районы Швеции, Финляндии, Норвегии и России, где стараются сосуществовать с современным миром, сохраняя при этом свои древние традиции и культуру. Между тем даже в ООН продолжают отмечать непрекращающиеся в странах Скандинавии «дискриминацию, нарушение прав малочисленных коренных народов и преступления на почве расистской ненависти».

Международную неделю саамского языка и языков коренных народов посетили ряд политиков и общественных деятелей, в том числе из России: лидер Фонда саамского наследия Андрей Данилов, активист-самовыдвиженец Александра Артиева, председатель саамского парламента Кольского полуострова Валентина Совкина, руководитель ОСМО Александр Слупачик. Причем большинство из них ранее неоднократно демонстрировали антироссийскую риторику, пытаясь делать заявления в качестве представителей саамов России.

Глава саамского парламента Норвегии Силье Карине Муотка уже назвала подобные заявления «индивидуальным экстремизмом и спекуляциями». «У нас такого — когда какой-то самозванец берет на себя право голоса целого народа — просто не может быть! Все решает только парламент, в который входят представители всех саамских общин! Иначе это — просто индивидуальный экстремизм и спекуляция», – заявила она.

Таким образом награда, призванная поддержать коренной народ Севера, становится не поощрением, а попыткой вмешательства в жизнь саамов и лишь демонстрацией внимания к их проблемам. «Западные соседи в стремлении вытеснить Россию из Арктики не гнушаются подогреванием крайних форм сепаратизма и национализма среди населяющих русский Север народов. И основным направлением их деятельности является формирование так называемой „баренцевой идентичности“ среди саамов, которая четко ориентирована на отрыв саамской общины от России» — заявил руководитель центра «Помор» Тимофей Суровцев.

Сегодня становится очевидным тот факт, что единственной страной Арктики, в которой у саамов, лопырей, кильдов, лапландцев и других малочисленных северных народов может быть пусть и не абсолютно идиллическое, но вполне аутентичное будущее – это Россия. Тем более, что и государственные органы, и частные компании проявляют полную готовность к конструктивной работе по сохранению их самобытности и национальной культуры.