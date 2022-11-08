Объем ФНБ вырос в октябре на 582 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 ноября составил 11,374 трлн рублей или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 10,79 трлн рублей или 8,1% ВВП, сообщается на сайте Минфина РФ. При этом, в октябре часть средств ФНБ в евро, фунтах стерлингов и иенах была реализована в общей сложности на 260 млрд рублей и зачислена в бюджет для покрытия его дефицита.

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«По состоянию на 1 ноября 2022 г. объем ФНБ составил 11 374 082,0 млн. рублей или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 184 841,3 млн. долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ повысился до 7,87 трлн рублей (или $127,938 млрд) с 7,52 трлн рублей месяцем ранее.

Из средств фонда в Банке России размещено 45,73 млрд евро, 4,94 млрд фунтов стерлингов, 693 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 527 млн рублей и 554,91 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 528,2 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 319 млрд рублей и $2,2 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,43 трлн рублей, «Аэрофлота» — 60,6 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 250 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей.

ВЭБ.РФ в октябре досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования проектов КЖЦ-1 (131 млн рублей) и КЖЦ-2 (131,4 млн рублей).

В октябре 5 млрд рублей из фонда были размещены в облигации Фонда содействия реформированию ЖКХ (в количестве 5 031 235 штук по цене 1 000 рублей) в целях финансирования программы финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры ЖКХ.

Кроме того, часть средств ФНБ на счетах в Банке России (3,455 млрд евро, 375 млн. фунтов стерлингов и 63,573 млрд японских иен) были реализованы в общей сложности за 259,736 млрд рублей, а вырученные средства зачислены в бюджет в целях финансирования его дефицита.

Размещение средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря по 31 октября показало отрицательный финансовый результат (-$115,8 млн или -7,1 млрд рублей). Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 октября в совокупности составили отрицательную величину в размере -2,67 трлн рублей.

В Минфине отметили, что в октябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на субординированном депозите в банке ВТБ в размере 3,93 млрд рублей, на депозитах в ВЭБ.РФ – в размере 1,67 млрд рублей; от размещения в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – еще 530 млн рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ в 2022 году составил 40,4 млрд рублей, или $636,3 млн.

