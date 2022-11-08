«Очень-очень-очень вероятно, что я снова сделаю это… готовьтесь!»

Слухи о том, что Трамп объявит о начале президентской кампании после промежуточных выборов в Конгресс, поступают из разных источников, в том числе приближенных к бывшему президенту. Вчера он дал очередной повод для усиления этих слухов и назвал конкретную дату вероятного анонса своего участия — 15 ноября. Очевидно, решение Трампа зависит от результатов промежуточных выборов, которые состоятся с США сегодня, 8 ноября.

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Бывший хозяин Белого дома выглядит мощнее и активнее своего преемника, да и, можно сказать, намного веселее. Однако большинство избирателей почти в равной степени не хотят видеть в качестве кандидатов на пост президента ни Байдена, ни Трампа — 64% и 68%, соответственно. Но именно у двух этих немолодых мужчин большие шансы бороться за главное кресло. Напомним, в Белом доме не раз заявляли, что Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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Для Трампа важны два вопроса: какие республиканцы победят в конгрессе, и насколько убедительной будет их победа (с точки зрения мест в палате представителей и сенате). Ответ на первый уже получен и вполне устраивает бывшего президента.

После прорыва сторонников уходившего президента в Капитолий 6 января 2021 года раскол внутри республиканской партии стал очевиден. Меньшинство ушло в оппозицию, большая часть поддержала Трампа. На протяжении двух лет Трамп высказался в поддержку 208 кандидатов на всех уровнях, из них 197 (95%) одержали победу.

Например, представитель Вайоминга в палате Лиз Чейни лишилась мандата, так как открыто выступала против Трампа. Чейни не обычный республиканец, она была третьим человеком в руководстве партии. Кроме того, ее отец (бывший вице-президент, Дик Чейни) был одним из лидеров партии и представлял Вайоминг на протяжении 10 лет (с 1979 по 1989 год). Чейни не только узнаваема и влиятельна, но и значительно превосходила свою оппонентку по размерам бюджета избирательной кампании (15 млн долларов против 4 млн). Однако последняя обладала поддержкой Дональда Трампа, что и привело ее к победе.

Три сценария выборов

Ответ на второй вопрос мы получим только утром 9 ноября. Большинство прогнозов прочат демократам тяжелое поражение. Этому способствуют как нынешний внутриполитический контекст, так и исторический тренд. В среднем c 1946 по 2018 год однопартийцы президента на промежуточных выборах теряли в палате представителей 23 мандата, в сенате — 3.

Есть три сценария развития событий в 2022 году. Согласно первому, республиканцы одерживают убедительную победу в обеих палатах Конгресса. Второй предусматривает значительную победу в палате представителей и сохранение статуса-кво в сенате. В этих случаях вероятность того, что Трамп объявит о своей кандидатуре близка к 100%.

В третьем сценарии республиканцы набирают обычное большинство в палате, но сенат остается разделенным 50/50. Тогда вероятность выдвижения Трампа на пост президента хоть и снижается, но остается реальной. Актуальность третьего сценария кажется сомнительной, но имеет место. Да, республиканцы на пути к победе, но не потому что их повестка ближе избирателям, а потому что последние просто недовольны деятельностью демократов.

Также, радикальность некоторых кандидатов от республиканской партии может минимизировать ее шанс на убедительную победу. Согласно исследованию института Брукингса и Общественного института религии, 42% опрошенных американцев предпочли бы голосовать за умеренных политиков, центристов.

Кроме того, отмена решения Верховного Суда «Роупротив Уэйда» (решение ВС о законности абортов) активизировало демократический электорат и не только. Большинство (52%) независимых избирателей — основная группа населения, за голоса которой идет конкуренция — поддерживают легализацию абортов. На национальном уровне эта тема занимает второе место по важности для электората (на первом — экономика), опережая преступность и иммиграцию.

Получив контроль над Палатой представителей в 2018 году, демократы начали ряд расследований различных сторон деятельности Трампа. В августе избирательный комитет (основная цель подобных организаций — распоряжаться пожертвованиями граждан в целях избирательной кампании кандидата), связанный с экс-президентом, заплатил 3 млн долл. фирме Critton, Luttier & Coleman, LLP за юридические консультации. Пока Трамп остается политически активен, он продолжит получать деньги от своих сторонников, что и в дальнейшем позволит ему, в частности, оплачивать услуги юристов.

Если даже республиканцы победят только в нижней палате, они сразу остановят большинство расследований, направленных против бывшего президента. Это позволит ему сконцентрироваться на основной цели — Белом доме.