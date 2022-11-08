Ожидание в коридоре: цену золота определит ФРС

Цены на золото снизились во вторник в район 1670 долларов за унцию. Они остаются в боковом тренде вторую сессию подряд, поскольку инвесторы избегают делать большие ставки в преддверии публикации данных по темпам инфляции в США. Эта статистика может повлиять на размер повышения ставки Федрезерва в декабре. Пока рынки ожидают в следующем месяце более умеренного повышения ставки, чем ранее, — на 50 б. п. Но более «горячий» отчет по индексу потребительских цен США в четверг может заставить ФРС повысить ставку и на 75 базисных пунктов.

Статья по теме: Золото оказалось не у дел

Традиционно золото воспринимается инвесторами как средство защиты от инфляции и экономической неопределенности, тогда как более высокие процентные ставки повышают издержки владения слитками. Соответственно, в период ужесточения монетарной политики цены на «желтый металл» снижаются.

Статья по теме: Банк России отказывается от золота

Продолжают инвесторы следить и за сигналами из Китая, пытаясь понять, рассматривает ли Поднебесная возможность отмены политики нулевой терпимости к Covid. Китай является вторым по величине рынком золотых ювелирных изделий в мире после Индии, и отмена Covid Zero будет способствовать росту спроса на металл.

Политэкономика падает — спрос на золото растет

Среднесрочный падающий тренд на рынке золота в последний месяц показал признаки слома, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. После достижения рынком в конце сентября уровня 1626 долл./унц. цены под влиянием обострения геополитической обстановки вырастали в начале октября до 1730 долларов. Потом, правда, произошел возврат к уровням поддержки 1628 — 1630 долл./унц.

Вблизи этих уровней спрос на физический металл начинает расти, и это поддерживает рынок. Однако жесткая политика ведущих центральных банков ограничивает потенциал роста цен, констатирует аналитик. Тем не менее, перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые состоятся сегодня, цены на золото достигли 1673 долл./унц. История показывает, что выборы в Конгресс обычно позитивно сказываются на рынке акций, а также обеспечивают поддержку рынку золота. В нынешнем году этот фактор снова стал поддержкой для защитных активов, отражая увеличившиеся политические риски в крупнейшей экономике мира. Но негативное влияние денежно-кредитной политики регуляторов все же перевешивает и ограничивает рост цен.

ФРС США продолжает активное сокращение баланса и повышение процентных ставок. Баланс по состоянию на 3 ноября составил 8,746 трлн долл. (-39,4 млрд долл. к предыдущей неделе, +128 млрд долл. к уровню по состоянию на 3 ноября 2021 года). Сокращение баланса ФРС продолжало ускоряться, разница с предыдущим годом сокращалась. В ходе ноябрьского заседания процентная ставка была повышена в диапазон 3,75-4,0%, что совпало с ожиданиями рынка.

При этом регулятор намекнул на возможность замедления темпов повышения ставки в дальнейшем, но пиковый уровень ставок может оказаться выше, чем предполагалось ранее. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении сообщил, что замедление темпов повышения базовой процентной ставки, вероятно, будут обсуждать на декабрьском или февральском заседании. К марту 2023 г. большинство участников рынка ожидает процентную ставку Федрезерва на уровне 5-5,25%, а в декабре 2023 года — на уровне 4,75-5%.

В банке JPMorgan полагают, что наиболее агрессивный цикл ужесточения процентных ставок близится к завершению. Об этом сигнализируют также изменение тона ЕЦБ, ослабление неопределенности в финансовом секторе Великобритании и замедление темпов повышения ставок в Канаде и Австралии, считает Лукичева. В результате цикл ужесточения монетарной политики может завершиться к началу 2023 года. Отказ некоторых центральных банков (Австралии, Канады) от агрессивной политики и интервенции на рынках со стороны центральных банков Японии, Китая, Индии и Англии также оказывают поддержку рынку золота.

Всемирный золотой совет (WGC) на прошедшей неделе опубликовал отчет о состоянии мирового рынка золота в третьем квартале 2022 года. Данные WGC показали, что спрос на золото в мире в третьем квартале 2022 года вырос на 28% в годовом сопоставлении и на 22% к предыдущему кварталу — до 1181,5 тонны. Росту способствовали высокий потребительский спрос в ювелирном и инвестиционном сегментах, а также со стороны центральных банков. Потребление ювелирных украшений в третьем квартале 2022 года выросло на 9,8% в годовом сопоставлении и на 14,4% к предыдущему кварталу, до 523,1 тонн.

Инвестиционный спрос на золото в слитках и монетах в третьем квартале 2022 года вырос на 36% г/г, до 351,1 тонны, что является шестилетним максимумом. Рост инфляции в мировом масштабе подстегнул интерес инвесторов к физическому металлу. Инвестиционный спрос в Индии вырос год к году на 6%, в Китае — на 8%, в странах Ближнего Востока — на 64%, в Турции — в 12 раз, в России — в 5 раз, в США — на 3%, в странах Западной Европы — на 28%.

Спрос со стороны центральных банков в третьем квартале 2022 года достиг квартального рекорда и составил 399,3 тонн. С начала года центральные банки закупили 673 тонны золота, что на 62% больше, чем за три квартала 2021 года.

Биржевые запасы подпортили картину

Единственным провальным показателем оказались запасы золота в биржевых ETF. В третьем квартале они упали на 227,3 тонны. Этот фактор, отмечает Лукичева, стал основной причиной падения биржевых цен металла, начиная с апреля 2022 года. В октябре наибольший отток наблюдался из североамериканских фондов, в гораздо меньшей — из европейских и азиатских.

Затяжной выход крупных инвесторов из биржевых ETF, основанных на золоте, привел к падению биржевых цен более чем на 300 долл./унция за последние семь месяцев. Потребители физического металла позитивно отреагировали на снижение цен, соответственно увеличив закупки в качестве средства накопления. Более того, центральные банки также повысили активность на мировом рынке. Это замедлило темпы снижения цен и создает предпосылки для их дальнейшего восстановления, начиная с четвертого квартала 2022 года.

Кроме того, продолжает аналитик, настроения на рынке драгоценных металлов могут улучшиться под влиянием высокого розничного спроса и риска закрытия коротких позиций на COMEX. Помимо исполнения традиционной функции защитных средств децентрализованные активы в настоящее время приобретают все большую привлекательность — благодаря независимости от неудачной денежной и фискальной политики.

Что касается России, то здесь, по данным WGC, в третьем квартале 2022 года инвесторы закупили 6,5 тонн инвестиционных монет и слитков, а с начала года было куплено 20,5 тонн, что в пять раз превышает прошлогодний спрос. С учетом средней величины продаж за квартал можно предположить, что за год на внутреннем рынке будет продано около 30 тонн золота. Однако данные о продажах крупнейших банков показывают, что инвестиционный спрос на золото в России в 2022 году вполне может достичь 50 тонн, считает Оксана Лукичева.

Таким образом, заключает Оксана Лукичева, четвертый квартал 2022 года начался для рынка золота позитивно — благодаря сезонному росту спроса, а также увеличению геополитической напряженности. Намечаемое замедление ужесточения денежно-кредитной политики регуляторов поддерживает этот тренд и создает предпосылки для продолжения роста цен в следующем году. Ожидания участников рынка все больше склоняются в сторону восстановления цен, а оценки их среднего уровня на следующий год показывают вероятность позитивной динамики.

Выборы решат все

Тем временем во вторник, 8 ноября, цены на золото на утренних торгах демонстрируют легкую отрицательную динамику, свидетельствует аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Они теряют 0,3% и опускаются до 1669 долл. за тройскую унцию, но остаются вблизи трехнедельных максимумов (1681 долл.) перед важными политическими и макроэкономическими событиями этой недели.

Эксперт также напоминает, что почти всю прошлую неделю цены на золото снижались. После неожиданно «ястребиных» итогов заседания ФРС в прошлую среду, 2 ноября, котировки главного драгметалла в моменте достигали минимальных с 28 сентября уровней — 1616 долл. за тройскую унцию — создавая угрозу более сильного провала цен к следующему уровню поддержки 1550 долл.

Однако ситуация резко изменилась в пятницу, 4 ноября, после того как в опубликованном ежемесячном отчете по рынку труда США, вопреки консенсус-прогнозу Уолл-Стрит, уровень безработицы в американской экономике вырос в октябре с 3,5% до 3,7%. Неожиданно сильное ухудшение ситуации на рынке труда вновь возродило в умах инвесторов надежды на «смягчение» траектории повышения учетной ставки ФРС в декабре и ослабило позиции американской валюты. Индекс доллара (DXY) с прошлой пятницы, 4 ноября, потерял уже 2,4%, а золото за этот период прибавило в цене 2,6%.

Двигаться дальше рынок не решается: для развития истории «разворота» курса Федеральной резервной системы инвесторам нужны новые макроэкономические подтверждения — на этот раз от данных по инфляции, указывает Федоров. Консенсус-прогнозы Уолл-Стрит предполагают, что октябрьские данные по инфляционному давлению такие подтверждения предоставят. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в общем и базовом выражении должен снизиться год к году с 8,2% до 8,0% и с 6,6% до 6,5% соответственно.

Если бы эти данные вышли сегодня, 8 ноября, то, вероятно, мы бы увидели дальнейшее плавное ослабление американской валюты и рост золота в направлении ближайшей зоны сопротивления 1710-1730 долл. за тройскую унцию. Однако статистика по индексу потребительских цен в США выйдет только в четверг, 10 ноября, а рынкам до этого времени предстоит пережить возможно главное политическое событие года.

В США сегодня, 8 ноября, должны пройти промежуточные выборы. От их результатов будет зависеть степень внутриполитического хаоса в США в следующие 2 года — то есть до следующих президентских выборов в 2024 году. Если консенсус-прогнозы окажутся верными, то Республиканская партия перехватит контроль сразу в обеих палатах конгресса. Естественно, что в таком случае Джо Байден и его администрация, как представители Демократической партии, потеряют возможность для оперативного проведения законов, скажем, в случае полномасштабного экономического кризиса, отмечает эксперт.

Мало того, уже в декабре госдолг США может достичь установленного лимита 31,4 трлн долл. (на текущий момент он составляет 31,27 трлн долл.), так что усиленная Республиканская партия с высокой вероятностью устроит шатдаун.

«То есть, мы можем получить ситуацию, в которой из-за заблокированного в принятии решений конгресса единственным ответом на рост внутриполитической нестабильности станет неожиданная «остановка» ФРС с соответствующим сильным ослаблением американского доллара», — говорит Федоров.

Первые результаты промежуточных выборов в США начнут появляться уже утром в среду, 9 ноября. Так что, заключает эксперт, в комплексе с достаточно позитивными ожиданиями от публикации данных по американской инфляции 10 ноября можно будет после некоторой волатильности ожидать дальнейшего роста цен на золото — как минимум к следующей зоне сопротивления 1710-1730 долл. за тройскую унцию.