В Брюсселе не очень надеются на эффективность потолка цен на газ

Судя по всему, в Евросоюзе потеряли надежду на то, что потолок цен на российский газ по примеру потолка цен на нефть, который должен вступить в силу меньше чем через месяц, 5 декабря, сумеет снизить цены на «голубое топливо». Такой неутешительный для европейцев вывод Bloomberg делает после вчерашней встречи в Брюсселе представителей Еврокомиссии (ЕК) с представителями государств, членов ЕС, на которой обсуждалась самая актуальная сейчас для континента проблема – как сдержать рост цен на газ и пережить зиму с меньшими потерями. ЕК призвала в октябре европейских лидеров изучить и оценить набор мер, включая динамичный ценовой коридор на газовые сделки, и сейчас подготовила ряд юридических предложений.
Разуверившись в потолке, еврочиновники предлагают план, который позволит, так сказать, «растянуть» рост цены по времени и сделать его таким образом менее трудным.
Мнения относительно потолка цен на газ в объединенной Европе разделились. Активнее всего выступают за ограничение цен на него, рост которых разрушает европейскую экономику и подпитывает инфляцию, группа стран, возглавляемая Италией, Польшей, Бельгией и Грецией. Раньше Еврокомиссия возражала против вмешательства в рыночные отношения, но осенью сопротивление в Брюсселе ослабло. К октябрьскому саммиту ЕС ЕК разработала пакет чрезвычайных мер, которые помогут ограничить скачки цен на виртуальном газовом хабе TTF, определяющем цены на газ во всей Европе.
Изменение отношения ЕК к потолку цен на газ может сорвать заключение быстрого соглашения по упоминавшемуся выше пакету мер, предлагающему, кроме всего прочего, еще и действия по устранению очень высокой волатильности энергетических деривативов и использование совместной покупательной способности Евросоюза на переговорах с поставщиками газа. Министры энергетики европейских стран должны собраться в Брюсселе 24 ноября, чтобы договориться о принятии пакета мер.
Страны, поддерживающие потолок цен на газ, раскритиковали неожиданную смену позиции Еврокомиссии, но Нидерланды и Германия настояли на проведении глубокого анализа.
Накал страстей легко понятен, потому что ставки очень высоки. На кону стоит 17-триллионная экономика Европы, которую энергетический кризис угрожает отправить в рецессию. Европейское начальство пытается балансировать между 27 членами Союза, но найти компромисс и устраивающее всех решение с каждым днем, приближающим зиму, становится все труднее.