В Брюсселе не очень надеются на эффективность потолка цен на газ

Судя по всему, в Евросоюзе потеряли надежду на то, что потолок цен на российский газ по примеру потолка цен на нефть, который должен вступить в силу меньше чем через месяц, 5 декабря, сумеет снизить цены на «голубое топливо». Такой неутешительный для европейцев вывод Bloomberg делает после вчерашней встречи в Брюсселе представителей Еврокомиссии (ЕК) с представителями государств, членов ЕС, на которой обсуждалась самая актуальная сейчас для континента проблема – как сдержать рост цен на газ и пережить зиму с меньшими потерями. ЕК призвала в октябре европейских лидеров изучить и оценить набор мер, включая динамичный ценовой коридор на газовые сделки, и сейчас подготовила ряд юридических предложений.

Разуверившись в потолке, еврочиновники предлагают план, который позволит, так сказать, «растянуть» рост цены по времени и сделать его таким образом менее трудным.