Путин объявил о запуске целостной системы поддержки семей с детьми

Главной задачей господдержки президент РФ Владимир Путин назвал сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и тех, где дети уже воспитываются. Глава государства подчеркнул, что власти несколько лет шли к результату, «который должен быть достигнут со следующего года», имея в виду создание целостной системы поддержки семей с детьми от рождения до 17 лет.

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«Это была достаточно долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет, и, несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми. Очень рассчитываем на то, что она будет эффективной», — заявил Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

Президент пояснил, что с 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, это пособие составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это будет не более 13,9 тыс. рублей. Новое единое пособие, по данным Котякова, «охватит семьи, воспитывающие около 10 млн детей». Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что только в 2023 году на поддержку семей с детьми из бюджета планируется выделить 2,7 трлн рублей.

Как пояснила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова, благодаря новой мере поддержки «в прошлое уйдут меры, которые остались со старых времен, которые составляли в некоторых регионах 100-150 рублей», что позволит достичь национальной цели по снижению бедности в России.

Владимир Путин также напомнил о продлении до 2026 года программы материнского капитала и поручил правительству создать все условия для увеличения реальных доходов семей с детьми, «чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми».

«Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу еще раз это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к пяти, может быть, даже чуть меньше, процентам. Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», — заключил президент.

