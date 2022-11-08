Россияне сдают валюту

Доля валютных вкладов населения в российских банках в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю и составляет 9,5%, заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Впрочем, банкир подчеркнул, что и остающиеся в банках валютные средства россиян представляют собой достаточно внушительную сумму.

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Как сообщил председатель правления «Открытия», население на начало года держало в российских кредитно-финансовых организациях порядка 93 млрд долларов и евро, этот объем валютных вкладов последние 15 лет оставался относительно неизменным. По состоянию же на 1 октября, согласно данным Банка России, сумма снизилась до 60 млрд долларов и евро. Это значит, что с начала года из банков была выведена примерно треть валютных накоплений, приводят РИА «Новости» мнение Михаила Задорнова.

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Девалютизация идет полным ходом

Михаил Задорнов сообщил, что сейчас в банке «Открытие» наблюдается полная девалютизация корпоративного сегмента: с начала года объем валютных активов, почти полностью обеспеченный кредитами компаниям, сократился до 1,5 с 10 млрд долларов и евро в долларовом эквиваленте, а валютная доля кредитного портфеля корпоративных клиентов к концу года может сократиться до 3% с прежних 30%. «Сейчас у нас валютная часть кредитного портфеля составляет не 30%, а 8% от всего портфеля. А к концу года он может опуститься до 3%. Фактически это полная девалютизация», — подчеркнул глава кредитно-финансовой организации.

Девалютизация, «хотя и не быстро», но происходит и в портфеле ценных бумаг. Из-за неработающих механизмов на фондовом рынке, многие российские эмитенты выпускают замещающие ценные бумаги. Расчеты по ним уже ведутся в рублях. «Поэтому девалютизация — самый активный процесс», — констатировал Михаил Задорнов.

При этом с точки зрения расчетов сейчас в целом происходит переориентация с «твердых» валют на «мягкие»: Китая, Турции, Ближнего Востока и стран СНГ. «Здесь мы следуем за своими клиентами, которые торговлю с европейскими странами за эти полгода в существенной степени переориентировали на Китай, Индию, азиатские страны, рынки ЕврАзЭС и государства СНГ», — резюмировал глава «Открытия».

Процесс девалютизации российской финансовой системы набирает обороты на фоне ухода из токсичных валют как корпораций, так и граждан при одновременном росте интереса к инструментам, связанным с дружественными экономиками, подтвердил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Поэтому не вызывает удивление цифра в 9,5%, при том, что ещё менее десяти лет назад процент был в два с лишним раза больше.

А динамика на отказ от классических инвалют показательна: по сути, валютные вклады лишь с начала года просели на треть, отметил аналитик в комментарии «Эксперту». Если и рассматривать вложения в инвалютные активы, то интересными видятся депозиты в китайских валютах, а также работа на менее геополитизированном рынке акций Гонконга через доллар Гонконга (пара hkd/rub). Да и отечественные корпорации все больше используют инструменты фондирования с привязкой к азиатским рынкам. Полюс РУСАЛ уже удачно разместили свои облигации в юанях, напомнил эксперт.

Золото лучше валют

Доля валютных вкладов населения в российских банках падает, и происходит это из-за большого оттока валютных средств за границу, а также существенного снижения спроса на валюту, признал в комментарии «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. Из-за санкций банками стали вводится валютные ограничения, невыгодные условия обслуживания. Добавим сюда блокировки и заморозки финансовых инструментов в иностранной валюте недружественных стран российских инвесторов со стороны иностранных компаний. В таких условиях назвать «безопасными» инвестиции в долларах и евро явно нельзя.

Альтернатива — вклады в рублях и в валютах дружественных стран, считает эксперт. Это самый безопасный способ. Сейчас для депозитов сроком 30-90 дней ставки по 8-10% в рублях еще актуальны. Доходность вкладов следует за ключевой ставкой и, как правило, находится на уровне или чуть выше официальной инфляции. Однако стоит следить за тем, чтоб процент по вкладу был выше уровня инфляции, иначе сбережения будут постепенно обесцениваться.

Вложения в облигации — это самый близкий к формату банковского депозита и наименее рисковый способ заработать, продолжил эксперт. Он подходит и для небольшого стартового капитала, ведь в большинстве случаев цена одной облигации около 1000 рублей, а есть даже меньше.

Акции могут принести больший доход нежели вклады и облигации, но требуют определенных знаний и подготовки, предупреждает аналитик. Перед покупкой акций важно проанализировать состояние компании: сектор ее бизнеса, финансовые показатели, динамику выручки, уровень долга и так далее. Сейчас к торговле стали доступны акции китайских компаний в гонконгских долларах, что исключает риски, связанные с долларом и евро, а также блокировки счетов. Поэтому в качестве диверсификации — это неплохой вариант, заметил Владимир Сагалаев.

Также стоит рассмотреть инвестиции в сырьевые товары, такие как: нефть, газ, алюминий, пшеница, драгоценные металлы. Сделать это можно несколькими способами: через соответствующие фонды ETF, через акции сырьевых и аграрных компаний. Таких, как «РусАгро», «Полиметалл», «Лукойл, «Сургутнефтегаз», а также через фьючерсы, но это сложный и опасный инструмент для новичков.

Еще вариант хранения сбережений — это инвестиции в золотые слитки. Он имеет свои преимущества и может стать прибыльной долгосрочной инвестицией. Плюс такого инвестирования — стабильная цена. Она не сильно колеблется даже во время кризиса по сравнению с другими активами, например, акциями. К тому же, золото в слитках легко купить. Физические лица могут купить золотые слитки в банках, чья деятельность подтверждена лицензией на покупку-продажу драгоценных металлов. Достаточно выбрать подходящее банковское учреждение и посетить его с деньгами и паспортом, подсказал эксперт.

Впрочем, стоит знать и о рисках инвестирования в золотые слитки. Во-первых, говорит Владимир Сагалаев, это вопросы безопасности. Физические золотые слитки подвержены кражам из-за высокой стоимости, поэтому их надо хранить в надёжном месте. Например, сейфе, что наносит ряд неудобств. Во-вторых, это вопросы хранения. Если вы решите хранить слитки вне банковского учреждения, то надо помнить о дополнительных расходах на экспертизу подлинности, когда будете возвращать в банк золотые слитки. Кроме того, любое повреждение (будь то вмятина, царапина или что-то другое) уменьшает цену слитка.

Большой спрэд в ценах — минус золота. У золотых слитков большая разница между ценой приобретения и реализации. Чаще всего, на 10-20% дороже, чем приобретается. Кроме того, добавил Владимир Сагалаев, в данном случае нет пассивного дохода. Инвестиции в золотые его не приносят, как например это делают акции, облигации, паевые фонды, депозиты. Такое положение вещей может быть проблемой, если вы думаете о досрочном инвестировании, заключил аналитик.