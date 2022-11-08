Россияне стали реже жаловаться на кредиторов

За девять месяцев текущего года Банк России получил почти 280 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 23% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом, значительно снизилось число жалоб, связанных с потребительским и ипотечным кредитованием, а также «санкционных» претензий в отношении субъектов рынка ценных бумаг, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Количество жалоб на банки в январе — сентябре 2022 года увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11,6%, до 144 тысяч. Из них 25 тыс. были связаны с санкциями, в частности с трудностями, с которыми столкнулись владельцы иностранной валюты. В то же время существенно меньше жалоб, чем за тот же период предыдущего года, поступило по темам потребительского (-22,8%) и ипотечного (-16%) кредитования. Это объясняется как тем, что люди реже брали кредиты, так и вступлением в силу мер против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора», — уточнили в ЦБ.

В отношении субъектов страхового дела в январе — сентябре поступило 41,2 тыс. жалоб (+25,8%). Рост претензий связан, в том числе, с проблемами при покупке полисов ОСАГО и урегулированием убытков на фоне подорожания и дефицита запчастей, отметили в ЦБ.

Количество жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка выросло за девять месяцев в девять раз, до 19,6 тысяч. Причем, на жалобы, связанные с введением санкций, пришлось более 74%. При этом регулятор отметил, что их число снижается: если в апреле в ЦБ поступило 5 тыс. «санкционных» жалоб, то в сентябре их было только 600.

Кроме того, снизилось число жалоб на микрофинансовые организации (-7,5%, до 34,7 тыс.). В частности, на 21,1% сократились жалобы на навязывание дополнительных услуг.

