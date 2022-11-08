Рублем рулят противоречивые драйверы

По итогам сегодняшнего дня курс рубля к доллару не изменился. При этом практически весь день рубль укреплялся, на пике уходя в район 60,7 руб. Таким образом пара доллар-рубль сумела пробить вниз отметку 61, при приближении к которой ранее неоднократно разворачивалась вверх.

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Лишь в последние три минуты торгов, когда ликвидность рынка резко падает, курс взлетел к уровню вчерашнего закрытия 61 руб. за доллар. Скорее всего, рубль «подвинул» какой-то крупный спекулянт, преследуя свои не очень понятные рынку цели. При этом на западных форекс-площадках в 19:00 мск за доллар давали уже 60,05 рубля.

Поводом для укрепления российской валюты стало возобновление роста стоимости сырьевых товаров, а также ожидание победы республиканцев на промежуточных выборах в США, вслед за которым многие политологи ждут ослабления давления на Россию.

В прошлый раз рубль стоил так дорого 7 октября. С точки зрения технического анализа, пробой двух локальных поддержек — 61,2—61,3 и 61 руб. за доллар — открывает курсу рубля дорогу на штурм «круглой» отметки 60 руб. за доллар. Но аналитики пока не очень верят в масштабное укрепление российской валюты.

«Принципиальная планка 61 за доллар США пока переходит под контроль продавцов USD/RUB. И теперь уже доллар вынужден отбиваться. Ожиданий закрепления рубля на данных позициях нет, а локальная слабость доллара вскоре может завершиться активным восстановлением валюты: в среднесрочной перспективе уже этого месяца мы по-прежнему рассматриваем умеренное ослабление рубля и ход доллара США на 65 руб.» — полагает Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций».

С ним в принципе согласен и руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко: «Среднесрочные перспективы рубля не изменились. Национальная валюта имеет больше предпосылок к медленному ослаблению за счет роста импорта, проинфляционных рисков и роста процентных ставок на глобальных рынках».

Действительно, «параллельный» импорт набирает обороты, некоторые западные компании прямо или через посредников возвращаются в Россию. Спрос на валюту обещает вырасти и вследствие необходимости пополнения запасов ритейлерами перед новогодними распродажами.

Но в пользу рубля будет играть рост валютной выручки экспортеров от локального повышения цен на сырье. На следующей неделе экспортеры могут увеличить продажи валюты в рамках подготовки к налоговому периоду. Не исключено, что «Лукойл» и «Роснефть» в ближайшие недели сбросят часть валютных резервов для аккумулирования рублей под предстоящие выплаты дивидендов по своим акциям.

Наконец, в процесс могут активно вступить валютные спекулянты, которые с большой вероятностью в ближайшие дни будут играть на укрепление рубля — как из-за технических факторов, так и отыгрывая победу республиканце в США. Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на данные экзит-поллов трубят об уверенной победе республиканцев.

Последний фактор оказал поддержку и российскому рынку акций, который с утра начал корректироваться, на пике теряя процент капитализации, но по итогам торгов закрылся с потерями всего в 0,07%.

Из высоколиквидных акций наиболее сильную прибавку в 2,9% показал ВТБ. В последние две сессии бурного роста Индекса Мосбиржи инвесторы про ВТБ как-то забыли, а сегодня, увидев его отставание от рынка, начали активно подбирать.

Наиболее сильно — на 1,4% — скорректировалась «Роснефть». Хуже рынка были и акции черных металлургов, а также Сбербанка. Напомним, что бумаги этих эмитентов последние два дня входили в число лидеров роста. Таким образом, сохраняется тенденция более активной фиксации прибыли по наиболее выросшим бумагам и подбор «недооцененки».

Как и вчера, аутсайдером дня стал «Детский мир», на бумагах которого отыгрывают намерение компании реорганизоваться в ООО. Владельцы бумаг не знают, что делать: то ли сбрасывать акции сейчас, после 30-процентного падения за два дня, то ли ждать оферты на их выкуп. Аналитики также не дают однозначных рекомендаций по этому вопросу.

В целом же выкуп сегодняшней просадки говорит о сохранении настроя на рост Индекса Мосбиржи.