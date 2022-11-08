S&P 500: между выборами и инфляцией

Вчера американские индексы продолжали отскок, начатый в пятницу. Перепроданные технологические акции отнюдь не лидировали в нем, как это нередко бывало во время «медвежьих ралли» этого года. Некоторые, из них (например, Tesla) даже переписали 52-недельные минимумы. Но и причины подъема были особыми.

Инвесторы перестраивали свои портфели в связи с растущей уверенностью в том, что на сегодняшних промежуточных выборах республиканцы вернут себе большинство хотя бы в одной, а то и в обеих палатах Конгресса. Широко распространенное убеждение состоит в том, что это будет хорошая новость для быков – как по акциям, так и по облигациям.

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И основные фондовые индексы США завершили день в плюс. Самый традиционный из них, Dow Jones Industrial Average, прибавил больше всех – 1,31%. S&P 500 вырос на 0,96%, а Nasdaq Composite – на 0,85%.

«Идея о том, что республиканцы вернут себе Палату представителей, неплохо прижилась на рынке, – рассказывала вчера на CNBC стратег RBC Capital Markets Лори Калвасина. – Я не говорю о том, что это не будет хорошо для акций, или у нас не будет нескольких приятных дней, или это не обеспечит некоторой стабильности. Но я думаю, что для настоящего взлета S&P 500 им нужно также вернуть себе и Сенат».

Тем не менее с точки зрения рыночной статистики партийный состав Конгресса США такого уж большого значения не имеет. В последние сто лет через полгода после промежуточных выборов американские акции все равно обычно оказывались выше, чем были накануне голосования. В краткосрочной перспективе – сегодня-завтра – у роста тоже есть некоторые шансы с этой стороны.

Согласно расчетам Stock Trader’s Almanac, день промежуточных выборов в Конгресс завершался ростом в 69% случаев, а следующий – в 83%. Это связывают с частичным закрытием хеджей и открытием других, ранее закрытых из-за политической неопределенности позиций. Но окончательные итоги подводят позднее, так что и процесс перетряхивания портфелей может затягиваться.

И все же такая статистика больше напоминает народные приметы. Для ближайшего будущего фондового рынка США важнее будут другие цифры – те, которые станут известны лишь в четверг. Это темпы инфляции в октябре.

Каким бы ни был исход выборов, на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшее время должны больше влиять данные о скорости роста потребительских цен, а не о раскладе в Конгрессе. Хотя инвесторы, надо сказать, надеются, что при большем весе республиканцев в парламенте что-то во взглядах Джерома Пауэлла изменится. Пока же вес плохих данных (о неожиданно высокой инфляции) будет для рынка выше, чем нейтральных или хороших.

«Поскольку мы, вероятно, на этой неделе еще не будем знать окончательного ответа на вопрос, каким будет состав Конгресса, данные о росте индекса потребительских цен в четверг будут очень важны, — написал вчера главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли. – Но даже если мы получим цифры инфляции лучше, чем ожидали, вероятность того, что они вызовут лишь краткосрочный подскок акций, высока. Вскоре после этого фондовый рынок должен будет снова развернуться».

Сейчас аналитики в среднем полагают, что темпы роста потребительских цен снизились с 8,2% до 8%. Но в этом году они из 9 попыток угадали лишь однажды, причем только раз спрогнозировали более высокую инфляцию, чем вышло на деле. Так что особого оптимизма у быков статистика четверга пока не вызывает. Многие просто стоят в стороне от рынка или сохраняют хедж.

«Я не готов брать на себя риски заголовков новостей, — говорил вчера Bloomberg основатель First Growth Capital LLC Дэвид Рейди. – Слишком много всего витает в воздухе, особенно в связи с выборами и публикацией данных по инфляции, чтобы хоть сколько-то заметной долей средств участвовать в какой-либо направленной торговле».

